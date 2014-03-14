Fitch прогнозирует рост мирового ВВП

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает ускорения темпов роста мировой экономики до 2,9% в текущем году и 3,2% в 2015 году с 2,4% по итогам прошлого года, передает "Прайм" со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Ускорению роста будет способствовать прежде всего оживление экономик развитых стран, развивающиеся рынки при этом не продемонстрируют существенной позитивной динамики, отмечает Fitch. Темпы экономического роста в США и еврозоне растут в последние месяцы, однако регион единой европейской валюты по-прежнему находится в зоне рисков дефляции.

"Инфляция в феврале в еврозоне ожидается на уровне 0,8%. Возможности монетарной политики ограничены. Дефляция не является нашим базовым сценарием, но по итогам года инфляция в еврозоне составит всего 1,2%, а в будущем году ее темпы ускорятся до 1,4%, что меньше целевого показателя ЕЦБ (2% - ред.)", - заявил директор группы суверенных рейтингов Fitch Джерджели Кишш (Gergely Kiss).

Экономика США, согласно ожиданиям Fitch, вырастет на 2,8% в текущем году и на 3,1% в 2015 году, что станет самым лучшим показателем среди развитых стран. "Рост доходов домохозяйств, сильные показатели прибыли компаний, а также мягкая монетарная политика поддержат рост экономики США", - отмечает агентство.

Федрезерв, по прогнозам аналитиков Fitch, продолжит постепенно сокращать стимулирование и начнет повышать процентную ставку с середины будущего года, став первым среди ЦБ развитых стран, кто пойдет на этот шаг. ЕЦБ же продолжит держать ставку на минимальном уровне 0,25% до конца 2015 года, считают в агентстве.