Швейцарский франк и иена растут из-за опасений за Украину

Спрос на низкорискованные валюты - швейцарский франк и иену - сохраняется на фоне усиления напряженности на Украине и опасений за здоровье китайской экономики, пишет "Рейтер".

Доллар торгуется по 101,62 иены по сравнению с максимальным значением четверга 102,865. Евро снизился до 140,82 иены с максимальной отметки четверга 143,38.

Россия начала новые военные учения вблизи украинской границы, и канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что дальнейшее вмешательство Кремля в дела Украины грозит ей катастрофой, а России - огромными политическими и экономическими потерями.

"С приближением запланированного на воскресенье референдума в Крыму сообщения о передвижениях российских войск вблизи украинской границы и настойчивые предупреждения о санкциях Запада вызывают беспокойство", - говорится в отчете BNP Paribas.

Против швейцарского франка доллар торгуется по 0,8758 франка, ранее упав до минимума 2,5 лет 0,8698.

"Ситуация на Украине неспокойная, но мир не сильно изменился с понедельника, и вероятность активных военных действий России в Крыму по-прежнему кажется низкой", - сказал директор по валютному рынку State Street в Токио Барт Вакабаяси.

Курс евро снизился до $1,3852 с максимума 2,5 лет $1,3967 после комментариев президента Европейского центрального банка Марио Драги, сказавшего, что центробанк все больше принимает во внимание укрепление евро при оценке ценовой стабильности, так как рост курса отрицательно влияет на инфляцию.

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