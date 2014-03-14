В МВФ рассказали, когда подпишут новую программу сотрудничества с Украиной

Решение о внедрении новой программы сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом, как основным кредитором страны, может быть принято в сжатые сроки, и ключевым для Фонда станет не политическая стабильность в стране, а желание правительства реализовывать план реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заявил директор департамента внешних связей Фонда Джерри Райс.

«Пока у нас нет четкого временного ориентира, когда может быть подписана новая программа сотрудничества с Украиной, - сказал Райс. – Сейчас в Киеве работает оценочная миссия, которая по итогам своей работы представит оценку экономической ситуации в стране и рекомендации того, что можно сделать. На основе этой оценки руководство Фонда примет окончательное решение. Ответ может быть очень быстрым, хотя, повторюсь, многое зависит от представленных оценок».

При этом Райс не назвал потенциально возможного объема финансирования, отметив лишь, что в условиях проводимой сейчас реформы квот в самом МВФ, квота Украины наверняка вырастет.

«После реформы квот в МВФ, украинская квота вырастет, что одновременно обеспечит стране доступ к более широкому финансовому пакету», - отметил представитель Фонда.

Он также обратил внимание, что вероятность получить средства достаточно высока. Райс напомнил, что встречи специалистов Фонда с правительством Украины в Киеве, а также переговоры премьер-министра Украины Арсения Яценюка с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард были «очень конструктивными.

«Я хочу напомнить заявления Кристин Лагард и Резы Могадама (директора Европейского департамента МВФ - УНИАН). Они были весьма польщены желанием украинского правительства проводить реформы и делать это прозрачно», - сказал представитель Фонда.

По его словам, именно стремление правительства реализовывать реформы является ключевым фактором для принятия положительного решения по предоставлению ресурсов. Так, отвечая на вопрос о том, повлияет ли фактор политической нестабильности в Украине на предоставление ей средств, Райс ответил: «Что важно МВФ? Вклад правительства и способность правительства проводить политику реформ, контролировать и внедрять реформы. Это справедливо для всех стран? и для Украины в том числе. Важен подход к реформам и способность их внедрять».

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по итогам переговоров с премьер-министром Украины Арсением Яценюком заявила, что МВФ готов помогать Украине, продолжит консультации со своими участниками и международными организациями, а также подготовит рекомендации относительно последующих шагов. В свою очередь правительство Украины и миссия Международного валютного фонда заявляли, что не будут затягивать переговоры о новой программе сотрудничества и завершат диалог как можно скорее, поскольку Украине срочно необходима финансовая помощь.

Как сообщал УНИАН, в правительстве предполагали, что новая программа кредитования экономики может быть рассчитана на 2,5 года, а объем кредитования может составить порядка 15 млрд долл. При этом первый транш кредитов Украина смогла бы получить уже в начале апреля. По мнению опрошенных УНИАН экспертов, он мог бы составить 2-3 млрд долл.

Украина возобновила активный диалог с Международным валютным фондом в феврале 2014 года – с назначением нового состава правительства. В течение 2013 года в Украине работали две технические миссии МВФ, которые выполняли скорее оценочную функцию - решение о финансировании экономики Украины по итогам работы обеих миссий так и не было принято. В декабре 2013 года специалисты фонда отмечали, что макроэкономическая политика, проводимая на тот момент властями Украины, усиливала значительные внешние и фискальные дисбалансы, а также во многом углубляла рецессию. По мнению экспертов МВФ, Украине требовалась фискальная консолидация и значительное сокращение бюджетных расходов с одновременной рационализацией работы сектора государственных закупок. Власти Украины должны были провести существенные реформы в энергетическом секторе, в первую очередь в сфере тарифного образования, а также предпринять ряд мер по построению делового климата.

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