В Украине выросли денежная масса и монетарная база

В Украине в феврале текущего года по сравнению с предыдущим месяцем денежная масса выросла на 4,4% - до 933,5 млрд грн, монетарная база - на 4,7%, до 308,6 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Объем монетарной базы в феврале вырос на 4,4% (с начала года – на 2,7%) – до 933,5 млрд грн. Монетарная база за этот период выросла на 4,7% (с начала года – на 0,4%) – до 308,6 млрд грн», – говорится в сообщении НБУ.

Согласно сообщению, в феврале объем наличности вне банков увеличился на 7,3% (с начала года - на 6,4%) - до 253,1 млрд грн.

В феврале 2014 года Нацбанк приобрел в собственность гособлигаций Украины (по номинальной стоимости) на сумму 19,3 млрд грн (с начала года - 21,8 млрд грн).

Кроме этого, в феврале регулятор осуществлял операции по покупке (продаже ) государственных облигаций Украины через механизм двусторонней котировки, и приобрел гособлигаций на сумму 0,3 млрд грн (с начала года - 1,0 млрд грн). Операции по продаже государственных облигаций Украины через механизм двусторонней котировки в феврале не проводились.

Национальный банк отмечает, что динамика денежно-кредитного рынка Украины в феврале 2014 года находилась под существенным негативным влиянием общественно-политического напряжения.

Как сообщал УНИАН, в Украине в январе текущего года денежная масса снизилась на 1,8% - до 892,7 млрд грн, монетарная база - на 4,1%, до 294,6 млрд грн.

В 2013 году НБУ ускорил выпуск денег в обращение в 3,4 раза - до 307,2 млрд грн. Прирост монетарной базы за 2013 год составил 51,918 млрд грн, что в 3,4 раза превышает показатель прироста монетарной базы за 2012 год. Денежная масса за этот период выросла на 17,2% - до 906,3 млрд грн.

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