Перспектива Крыма - проклятая территория, где нормы права не действуют

Нелегитимная власть Крыма готовит крупномасштабную национализацию государственных предприятий Украины на полуострове. В первую очередь, речь идет о госкомпании «Черноморнефтегаз» и всех ее активов, включая флот, трубопроводы и «вышки», которые ведут разведку и добычу топлива на шельфе Черного моря. «Экспроприация» энергообъектов коснется как солнечных, так и ветроэлектростанций, некоторые из них являются крупнейшими в Европе и мире. Еще один лакомый кусок государственного пирога, который собираются сделать собственностью Крыма – активы «Укрзализници», в частности, железнодорожное полотно. Не забыли и о кораблях военно-морского флота Украины, которые дислоцируются в Севастополе. Их тоже хотят национализировать, причем в полном объеме. Как и 13 расположенных на территории Автономной Республики предприятий национального оборонно-промышленного комплекса, находящихся в составе или под управлением «Укроборонпрома». Они представляют судостроительную, авиационную и другие отрасли. Крупнейшие из них - ФСК «Море», завод «Фиолент», «Севастопольское авиационное предприятие» и «Феодосийский судомеханический завод». Все они значимы для национальной безопасности страны.

Не останется «без присмотра» и ряд санаторно-курортных объектов, их также переведут на баланс АРК. Что касается госбанков Украины, то они должны будут зарегистрироваться в качестве иностранных субъектов.

При этом самопровозглашенное руководство АРК обещает не касаться собственности частных компаний и лиц, им предложат - в соответствии с российским законодательством - провести в кратчайшие сроки перерегистрацию своих прав на активы.

Между тем, заведующий кафедрой международного права Института международных отношений Киевского национального университета им. Т.Шевченко Александр Задорожный уверен, что обещаниям нелегитимной власти Крыма доверять нельзя. «В Крыму есть кучка людей, в том числе Аксенов (самопровозглашенный премьер АРК - УНИАН) и Константинов (спикер парламента АРК - УНИАН), которых интересует конкретная собственность в автономии. Они хотят, прикрываясь ситуацией, ее оттяпать. То есть, произойдет передел собственности, причем «под нож» попадет не только государственная, но и частная, а также коллективная собственность», - считает он.

Возникает вполне логический вопрос – сможет ли Украина и в какой способ отстоять свою собственность в Крыму?

На фоне не признания Украиной аннексии Крыма, а это не подлежит обсуждению, урегулирование вопросов собственности будет носить, скорее всего, односторонний характер - на уровне российского законодательства путем принятия специального закона или указа, считает Александр Ткачук, старший юрист юридической компании «Алексеев, Боярчуков и партнеры».

«Защита собственности поначалу будет происходить, как ни парадоксально, в судах непризнанной Республики Крым, что, конечно, значительно затруднит процесс. В перспективе судебные разбирательства, скорее всего, перекочуют в Европейский суд по правам человека. Но есть все основания предполагать, что вопрос национализации собственности украинского государства будет решен по тому же сценарию, что и в Южной Осетии - путем принятия соответствующего указа президента России», - пояснил юрист.

Александр Задорожный также считает маловероятным для Украины защитить свою собственность, особенно если вопрос будет рассматриваться в Крыму. Конечно, могут последовать судебные процессы в международных инстанциях, но длиться они будут годами.

«Ситуация упрощается, если Крым, допустим, присоединяется к Российской Федерации. Между Украиной и Россией действует 407 договоров. В этой связи сохраняется международное правовое поле, что позволяет надеяться - национализация превратится в некую реквизицию с компенсацией. Как обычно, стоимость активов будет переведена в цену энергоносителей, если предположить, что такая ситуация вообще будет регулироваться. И это – идеальный вариант. Реальность выглядит следующим образом – все активы, которые национализируются, затем реприватизируются и Украина в итоге ничего не получит. Если бы Российская Федерация признавала нормы международного права и договоров, то такая ситуация не возникла бы. Но Россия пошла по беспределу, и у кого может возникнуть мысль, что она и ее опричники будут соблюдать чьи-то права. Куда обращаться, чтобы защитить свою собственность? Механизмов нет и это реальность», - подчеркнул Александр Задорожный.

С ним согласна Юлия Дмитриева, юрист Сhadbourne & Parke LLP. По ее мнению, решая судьбу государственной собственности в случае изменения статуса АРК, сложно будет опираться на нормы международного права. «Прежде всего, следует обратить внимание на Венскую конвенцию о правопреемственности государств в отношении госсобственности, государственных архивов и государственных долгов (1983 г.) и на Венскую конвенцию о правопреемственности государств в отношении договоров (1978 г.). В то же время, ряд положений этих документов предписывает, что международно-правовые соглашения «применяются только к последствиям правопреемственности государств, которая осуществляется в соответствии с международным правом и, в особенности, в соответствии с принципами международного права, выписанными в Уставе Организации Объединенных Наций». Как реакция международного сообщества на события в Украине, так и требования самого Устава ООН об уважении территориальной целостности и политической независимости любого государства, дают понять, что опираться на положения конвенций нет оснований», - отмечает Юлия Дмитриева.

Будущее Крыма по российскому сценарию

Игнорируя международное право и Конституцию Украины, Крым сколачивает миллиардное «приданое», чтобы достойно пойти «под венец» с Россией. Кремль, не обращая внимания на мировой протест в отношении аннексии полуострова, уже рисует планы будущей совместной жизни с автономией и подсчитывает для себя ее плюсы. Во-первых, Россия берет под стратегический контроль весь Черноморский регион, его морское и воздушное пространство, включая порты и военные базы, что позволяет сделать географическое расположение ЮБК. Также «славянский брат» заполучит достаточно экономически перспективные активы Украины в виде жизнеспособных предприятий и пополнит свой АПК плодородными крымскими землями, не говоря уже о курортных зонах. Кроме того, окончательно решится вопрос с пребыванием Черноморского флота в Севастополе, что поможет аннулировать Харьковские соглашения с вытекающей из них скидкой на газ. Кроме того, Россия, основной доход которой составляют энергорусурсы, сможет убрать конкурентов с близлежащих территорий.

«В результате масштабных геолого-разведочных работ на шельфе Черного моря и в его глубоководной зоне уже в течение ближайших пяти лет будет дан ответ: станет ли по ресурсному потенциалу оно вторым Каспийским или Северным. Есть много оснований предполагать, что это будет именно так. Если посмотреть на карту Черного моря, на распределение зон его континентального шельфа, мы увидим, что в Украине наибольшая береговая линия. Наиболее привлекательные инвестиционные проекты также относятся к украинскому сектору северо-западного Черноморья. Сюда уже пришли крупные компании - конкуренты «Газпрома». Поэтому России необходимо эти проекты нейтрализовать», - отмечает директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар.

Он также подчеркивает: «Черное море уникально тем, что имеет колоссальные запасы газогидратов. Речь идет о Прикерченской глубоководной зоне. Хоть добыча газа из них считается отдаленным будущим, но после успешного эксперимента Японии в данной сфере в 2013 году перспектива приближается».

Правда, кроме выгод оккупация Крыма аукнется России полной изоляцией от мирового сообщества, изгнанием из престижнейших всемирных объединений и организаций. А что ожидает Крым?

«Правовые последствия аннексии чудовищны, катастрофичны. Все может войти в правовые нормы, но когда-то. А на когда-то уйдут десятилетия. В этом и все трагедия аннексированных территорий. И главное то, что основным пострадавшим субъектом являются люди. Есть пять непризнанных государств. Первое – Турецкая Республика Северного Кипра. Прошло более 30 лет пока хоть как-то наладилось сотрудничество с другими странами, кроме Турции. Есть еще одна непризнанная республика – Приднестровье. Более 20 лет понадобилось, чтобы хоть как-то все утрясти. Также обстоят дела и с другими непризнанными странами. То есть, все это – проклятые территории, где нормы права не действуют. Аннексия Крыма приведет к тому, что если даже там будет действовать российское право, с точки зрения Украины и других государств, Крым станет «черным пятном». Аннексированные территории всегда отчуждены, связи прерваны. Люди страдают десятилетиями, пока не найдут механизмов для решения проблем. И главное – данные территории зависят в полной мере от государств, которые их поддерживают».

Нана Черная (УНИАН)