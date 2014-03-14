Доллар поднялся до 10 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 9,7000/10,0000.

По информации «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2646/0,2726.

Котировки по евро-гривне ушли вверх – 13,4520/13,8710. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3869/71 (четверг - 1,3950/52).

В четверг, 13 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 9,7000/9,8500 грн/долл. с 9,8000/9,8700 грн/долл. на 12:00 торгов.