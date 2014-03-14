S&P подтвердило рейтинги Ивано-Франковска и Львова

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services подтвердило кредитные рейтинги Ивано-Франковска и Львова на уровне «ССС/uaB-» с негативным прогнозом, сообщается в отчете агентства.

Согласно сообщению, уровень долгосрочных рейтингов городов “ССС” сдерживается уровнем суверенного кредитного рейтинга Украины по обязательствам в иностранной валюте, поскольку государство регулирует основную часть доходов городов и подавляющее большинство финансовых решений принимается исключительно центральным правительством, а исполнение бюджетов осуществляется через Государственное казначейство.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля служба кредитных рейтингов Standard & Poor's понизила долгосрочный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с «ССС+» до «ССС», одновременно подтвердив рейтинги страны по обязательствам в национальной валюте на уровне «В-/В», а также рейтинг Украины по национальной шкале на уровне «uaBB+».