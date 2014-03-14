В Нацбанке рассказали, на сколько сократились депозиты

Общий объем депозитов в национальной валюте в феврале снизился на 5,1% - до 392,0 млрд грн, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - на 5,8%, до 28,5 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, общий объем депозитов в национальной валюте в феврале уменьшился на 5,1% - до 392,0 млрд грн (с начала года - на 7,2%), в том числе физических лиц - на 7,6% (с начала года на 7,9%) - до 233,5 млрд грн, юридических лиц - на 1,1% (с начала года - на 6,1%) - до 158,6 млрд грн.

Одновременно, общий объем депозитов в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) снизился в феврале на 5,8% (с начала года - на 7,6%) - до 28,5 млрд долл., в том числе физических лиц - на 6,3% (с начала года на 7,8%) - до 21,2 млрд долл., юридических лиц - на 4,3% (с начала года - на 7,0%) - до 7,3 млрд долл.

Нацбанк подчеркивает, что динамика денежно-кредитного рынка в феврале 2014 года прочувствовала существенное негативное влияние общественно-политической напряженности.

Как сообщается, снижение ресурсной базы банков отразилось на их кредитной активности. В феврале остатки по кредитам в нацвалюте снизились на 1,6% (с начала года - на 1,8%) - до 586,0 млрд грн, в том числе юрлиц - на 2,2% (с начала года - на 2,5%) - до 463,1 млрд грн, физлиц - выросли на 0,8% (с начала года - на 0,9%) - до 122,9 млрд грн.

В иностранной валюте остатки по кредитам (в долларовом эквиваленте) выросли на 1,8% (с начала года - снизились на 0,1%) - до 38,5 млрд долл., в том числе физлиц - снизились на 1,7% ( с начала года - на 3,5%) - до 8,1 млрд долл., юрлиц - выросли на 2,8% (с начала года - на 0,8%) - до 30,4 млрд долл.

В феврале наблюдался рост стоимости депозитов. Так, средневзвешенная ставка по депозитам в нацвалюте выросла до 14,14% годовых с 11,67% в январе, в иностранной валюте - до 6,52% с 5,92%. Это соответствующим образом повлияло на повышение стоимости ресурсов и на других сегментах денежно-кредитного рынка. В частности, средневзвешенные ставки по кредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам в нацвалюте, выросли до 20,44% с 15,12%, в инвалюте - до 9,06% с 8,59%. Средневзвешенная стоимость кредитов на межбанковском кредитном рынке в национальной валюте выросла до 15,53% с 7,49%.

Как сообщал УНИАН, по словам директора гендепартамента денежно-кредитной политики НБУ Елены Щербаковой, отток депозитов из банков с 27 января составил 9-10%, что незначительно для банковской системы. По ее словам, такое явление неприятно для банков и в настоящее время они стараются выполнять свои обязательства перед клиентами в полной мере, возвращая депозиты, а Нацбанк оказывает поддержку всем банкам без исключения.

Политическая ситуация в стране дестабилизировала банковскую систему, что привело к оттоку депозитов из банков, а курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 10-11 грн/долл. с 8 грн/долл. в декабре 2013 года.

Напомним, что Нацбанк с 28 февраля установил ряд ограничений на валютном рынке. В частности, регулятор дал банкам право в случае досрочного снятия средств с валютных счетов возвращать их в гривне по курсу банка на день проведения такой операции, а также обязал банки ограничить выдачу средств с валютных счетов через кассы и банкоматы до 15 тыс. грн на клиента в сутки, исходя из официального курса НБУ.

Глава Нацбанка Степан Кубив пообещал поддерживать банки, которые работают в законодательном поле, поскольку у регулятора есть достаточно инструментария для обеспечения выполнения обязательств перед клиентами банков. По словам главы НБУ, банковская система на сегодняшний день является здоровой, а вкладчики защищены Фондом гарантирования вкладов.

Объем депозитов в украинских банках в январе снизился на 2,3% - до 653,4 млрд грн, в том числе в национальной валюте - на 2,4%, в иностранной - на 2,1%.