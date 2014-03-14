Китайские банки сокращают кредитование на 20%

Растущее беспокойство о финансовом здоровье огромных отраслей промышленности Китая побудило многие банки сократить кредитование на 20%, заявил источник, знакомый с делом, передает Вести.Экономика.

В то же самое время Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая потребовала от финансовых учреждений предоставить отчеты о непогашенных долгах различные секторов и попросила банки включить кредиты, привязанные к деривативам, и данные о займах, привлеченных для погашения долга.

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Включение двух этих пунктов является “новым развитием”, отметил источник из банковской сферы.

Ранее премьер-министр Ли Кэцян отметил, что Китай захлестнет волна корпоративных дефолтов.

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По словам Ли Кэцяна, в условиях трансформации экономики КНР некоторые компании "неминуемо" будут банкротиться. Но премьер уточняет: "Я уверен, что у нас есть и благоприятные условия, и возможности, для того чтобы удержать экономику в рамках заявленных целей".

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Иными словами, сами по себе дефолты по обязательствам небольших компаний стоит рассматривать в отрыве от общей экономической ситуации.