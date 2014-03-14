Доллар к 12:00 поднялся еще на 10 копеек

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись такими котировками 9,7000/10,0000, к 12:00 цены выросли 9,8500/10,1000.

По информации «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2646/0,2726, к 12:00 цены поднялись 0,2689/0,2755. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 36.6175 (+0.1810).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3869/71, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся котировками – 13,4520/13,8710, к 12:00 цены ушли вверх 13,6775/14,0290.