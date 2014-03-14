Украина принимает "семилетку" и хочет увеличить ВВП почти втрое

Министерство экономического развития и торговли в рамках программы проведения реформ и преобразований в экономике Украины рассчитывает в ближайшие 7 лет увеличить ВВП страны в 2,7 раза, увеличив показатель доходов на душу населения до 10 тыс. долл. в год с нынешних 3,6 тыс. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета на брифинге в Киеве.

«Сейчас у нас ВВП – 3,6 (тыс. долл. - УНИАН) на душу населения. Это мало. Я говорил, что за 5 лет можем выйти на 10 (тыс. долл. - УНИАН). Экономисты считают, что это очень оптимистично, - сказал Шеремета. - Но есть два фактора: детенизация, а это почти половина экономики, и ревальвация… Если мы это сделаем, то за семь лет выйдем на этот уровень (10 тыс. долл. - УНИАН). То есть фактически речь идет о росте в 2,7 раза. И это не фантастика».

По словам министра, добившись такого показателя, Украина, по сути, достигнет уровня своих соседей – Польши и Турции. «Это говорит о том, что достичь плана можно – они же это сделали. Это наш маяк», - сказал Шеремета.

Как сообщал УНИАН, ранее министр финансов Украины Александр Шлапак заявил, что в настоящее время ситуация в экономике Украины крайне сложная и правительство сомневается, что по итогам 2014 года возможен какой-либо экономический рост.

Рост валового внутреннего продукта Украины в 2013 году по отношению к 2012 году, по уточненным данным Государственной службы статистики, составляет 0%, что соответствует предварительным оценкам, обнародованным 20 января текущего года.

Госбюджет на 2014 год предусматривает номинальный ВВП по итогам года на уровне 1,695 трлн грн и рост реального ВВП на 3%. В то же время, ведущие мировые рейтинговые агентства, а также Международный валютный фонд прогнозируют рост ВВП Украины на уровне не более 1%.

Вместе с тем, в правительстве не раз заявляли о том, что показатели госбюджета являются нереалистичными и по итогам первого квартала будет проведен секвестр госбюджета с одновременным сокращением бюджетного дефицита почти вдвое.

По оценкам рейтингового агентства Standard & Poor's, ВВП на душу населения Украины в 2014 году составит 3 900 долл.