Представление новых руководителей ключевых ведомств Украины, 13 марта 2014 г.

Кто приходит в налоговую и на таможню

13:15, 14 марта 2014
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Кабинет министров после длительных консультаций с бизнесом определился с руководителями ключевых ведомств. Налоговую возглавил инвестбанкир Игорь Билоус, таможню - аудитор Виталий Науменко, а новый департамент финансовых расследований - генерал-майор налоговой милиции Владимир Хоменко.

Представление новых руководителей ключевых ведомств Украины, 13 марта 2014 г.

Министр финансов Александр Шлапак 13 марта представил коллективу Министерства доходов и сборов, пребывающему в стадии ликвидации, новых руководителей ключевых для страны ведомств, от работы которых зависит экономическая стабильность государства. Свое выступление министр начал с обращения к сотрудникам Миндоходов. Он заявил, что решение, принятое парламентом и правительством о ликвидации ведомства было несколько «эмоциональным и радикальным». Но оно отображает реальную оценку работы Миндоходов при прежнем руководстве. Поэтому Шлапак считает, что сотрудники налоговой и таможенной служб должны сделать многое, чтобы восстановить свою репутацию и «искупить те вещи, которые произошли».

Особо акцентировал внимание Шлапак на том, что не только сотрудники ведомств должны бороться с коррупцией, но и представители бизнеса. Так, Шлапак призвал предпринимателей ни в коем случае не давать взятки, таким образом сделав свой вклад в создание новой системы взаимоотношений бизнес - налоговая и таможенная службы.

Кто есть кто

«Мы старались найти тех, кто работал в аудиторских компаниях, кто хорошо знает ситуацию с налогами и таможней, но не участвовал в беспределе прошлых лет. Мы нашли таких людей, и я бы хотел вам их представить. Прошу любить и жаловать», - сказал Шлапак, представляя новоназначенных министров.

По его словам, руководитель налоговой службы Игорь Билоус, в прошлом инвестиционный банкир компании «Ренессанс Капитал», имеет большой опыт работы в данной сфере, а также необходимый план развития службы.

Глава налоговой Игорь Билоус, 13 марта 2014 г.

«Он - инвестиционный банкир. Он - не классический налоговик, поэтому очень нужна ваша помощь, чтобы быстро приобрести те профессиональные знания, которые необходимы для организации работы. Однако, его видение дальнейшего развития министерства умно и прагматично», - подчеркнул Шлапак, добавив, что взгляд Билоуса на работу службы - это взгляд «элиты украинского бизнеса».

Представляя руководителя таможенной службы – ранее представителя аудиторской компании KPMG в Украине и сопредседателя таможенного комитета Американской торговой палаты Виталия Науменко, министр финансов отметил, что тот последние годы работал в крупнейших аудиторских компаниях, где вел именно таможенное направление, а значит, видел работу таможенников с другой стороны.

Глава таможни Виталий Науменко, 13 марта 2014 г.

«Он защищался от вас, уважаемые таможенники, вместе с бизнесом. Ему хорошо известна и понятна эта работа, и мы надеемся, что вместе с ним вы сможете по-другому посмотреть на работу», - сказал Шлапак.

Характеризуя руководителя нового департамента, который будет заниматься экономическими преступлениями в сфере налогообложения, генерал-майора в запасе, экс-депутата Крыма, экс-заместителя министра внутренних дел Владимира Хоменко, Шлапак подчеркнул: «Он будет руководить силовым блоком. Его знают как принципиального налогового милиционера, так Хоменко себя зарекомендовал».

Глава службы финансовых расследований Владимир Хоменко, 13 марта 2014 г.

Стоит отметить, что налоговая милиция ранее входила в состав Государственной налоговой службы, а при образовании Миндоходов была реформирована в Департамент финансовых расследований. Сейчас с учетом ликвидации Миндоходов рассматривается возможность создания нового единого органа, занимающегося экономическими преступлениями в сфере налогообложения.

Свое мнение о создании такой службы высказал экс-министр доходов и сборов Александр Клименко. Он напомнил, что возможность формирования данного органа активно обсуждалась в 2013 году. Однако тогда руководство министерства переубедил бизнес, выступивший решительно против, опасаясь усиления административного давления и повышения коррупционных рисков.

«Тогда мы детально проанализировали все возможности и риски создания этого органа на основе подразделений МВД, СБУ, Миндоходов, Госфинмониторинга, занимающихся расследованием экономических преступлений. К процессу были привлечены и украинские эксперты, и аудиторы, и международные институты. Тогда мы пришли к выводу: риски все же превышают возможности», - отметил Клименко.

Несмотря на опасения экс-министра, новое руководство ведомства рассматривает возможность создания такой службы, но окончательное решение пока не принято. По словам руководителя силового блока при налоговой Владимира Хоменко, сейчас идут активные консультации и обсуждения этого вопроса. Он уверил, что новая служба создаст необходимые условия для развития малого и среднего бизнеса, в частности, пообещал упорядочить проверки, так как «сегодня проверяет каждый, кто хочет». Также генерал-майор заявил, что начинает работу «с чистого листа», поэтому все сотрудники силового блока будут подбираться, исходя из уровня их профессионализма.

Хоменко рассказал, что он более 30 лет проработал в спецподразделениях по борьбе с экономическими преступлениями во всех сферах. Именно эти знания, по его словам, позволят ему выполнить все задачи, поставленные перед департаментом.

Один в поле не воин

Рассказал о своих планах и новый руководитель налоговой службы Билоус. Свою речь, которая длилась около двадцати минут, сам он назвал «несколько эмоциональной».

Билоус акцентировал внимание на том, что занять должность главного налоговика его просили бизнес и ассоциации, они верят, что он сможет «реформировать эту прогнившую систему».

По его словам, для него приоритетной задачей является не только полная глобальная ликвидация коррупции, но и улучшение инвестиционного климата.

«Я - некоммерческий банкир, не аудитор, я - инвестиционный банкир, идеологично ориентированный на улучшение инвестиционного климата, создание благоприятных условий для бизнеса и прихода инвестиций, - сказал Билоус. - Я работал с большими инвесторами, лично брал участие в приватизации «Криворожстали». Поэтому я видел, как большие деньги заходили в страну. Мы можем это сделать».

Он попросил помощи и поддержки у профессиональных налоговиков, сотрудников министерства, опыт которых будет содействовать скорейшему проведению необходимых реформ. Вместе с тем, Билоус акцентировал, что намерен сотрудничать с бизнесом, общественностью, ассоциациями и СМИ, чтобы сделать работу максимально публичной и прозрачной.

Отвечая на вопросы журналистов, Билоус заявил о намерении налоговой провести амнистию капитала. Однако точные сроки и детали не сообщил, предположив, что, возможно, амнистия будет проведена уже в этом году.

«В планах - амнистия капитала. Сначала амнистия капитала, всем сказали «hello». Время закончилось, «кто не спрятался, я не виноват», - сказал Билоус.

Новый руководитель таможенной службы был более краток. Основной акцент Науменко сделал на необходимости сотрудниками таможни осмыслить то, какие перемены произошли в стране. По его словам, все должны понять, что места коррупции в ведомстве больше нет.

«Если вы не поняли, какие перемены произошли в стране, нам с вами не по пути», - подчеркнул Науменко.

Он уверил, что на таможне под его руководством будет ликвидированы коррупционные схемы. В частности, Науменко пообещал оперативно реагировать на обращения общественности, бизнеса и СМИ о возможной коррупционной деятельности на таможне.

Кабинет без золота

Зайти в уже свой кабинет, в прошлом - экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, новый руководитель налоговой сам не решился. Посему ему составили компанию и представители СМИ, и сотрудники ведомства.

Украинцы уже имели возможность утвердиться в своих догадках, что прежняя власть в лице экс-президента, экс-генпрокурора и многочисленных министров предпочитала роскошный образ жизни. Доказательством этому послужило открытие для всеобщего обозрения маетков высокопоставленных чиновников после их побега за границу. Особо запомнились резиденция Виктора Януковича в Межигорье с золотым батоном, золотым унитазом, золотыми монетами с изображением гаранта, а также дворец Виктора Пшонки - весь в золоте, иконах и портретах экс-генпрокурора в различных интерпретациях.

Поэтому журналисты ожидали увидеть за потайной дверью кабинета экс-министра Клименко что-то выходящее за рамки приличия. Но разочаровались - минимум техники, мебели, однотонный фон. Привлекло внимание только огромное окно во всю стену с шикарным видом на Киев.

В кабинете предшественника новый руководитель налоговой вел себя сдержано. Казалось, ему было несколько неуютно в окружении камер и пока еще чужом «доме».

Итак, новое руководство ключевых ведомств назначено и представлено. Главное, чтобы оно ни на йоту не было похоже на предшественников, а Миндоходов, которое давно в народе прозвали «минздох», «кануло в Лету». Вместо него должны быть созданы  полностью очищенные от коррупции службы, готовые работать во благо народа и бизнеса, а не очередной «семьи» или в свой карман.

Дарья Андреева (УНИАН)

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