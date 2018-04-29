Кто приходит в налоговую и на таможню

Министр финансов Александр Шлапак 13 марта представил коллективу Министерства доходов и сборов, пребывающему в стадии ликвидации, новых руководителей ключевых для страны ведомств, от работы которых зависит экономическая стабильность государства. Свое выступление министр начал с обращения к сотрудникам Миндоходов. Он заявил, что решение, принятое парламентом и правительством о ликвидации ведомства было несколько «эмоциональным и радикальным». Но оно отображает реальную оценку работы Миндоходов при прежнем руководстве. Поэтому Шлапак считает, что сотрудники налоговой и таможенной служб должны сделать многое, чтобы восстановить свою репутацию и «искупить те вещи, которые произошли».

Особо акцентировал внимание Шлапак на том, что не только сотрудники ведомств должны бороться с коррупцией, но и представители бизнеса. Так, Шлапак призвал предпринимателей ни в коем случае не давать взятки, таким образом сделав свой вклад в создание новой системы взаимоотношений бизнес - налоговая и таможенная службы.

Кто есть кто

«Мы старались найти тех, кто работал в аудиторских компаниях, кто хорошо знает ситуацию с налогами и таможней, но не участвовал в беспределе прошлых лет. Мы нашли таких людей, и я бы хотел вам их представить. Прошу любить и жаловать», - сказал Шлапак, представляя новоназначенных министров.

По его словам, руководитель налоговой службы Игорь Билоус, в прошлом инвестиционный банкир компании «Ренессанс Капитал», имеет большой опыт работы в данной сфере, а также необходимый план развития службы.

«Он - инвестиционный банкир. Он - не классический налоговик, поэтому очень нужна ваша помощь, чтобы быстро приобрести те профессиональные знания, которые необходимы для организации работы. Однако, его видение дальнейшего развития министерства умно и прагматично», - подчеркнул Шлапак, добавив, что взгляд Билоуса на работу службы - это взгляд «элиты украинского бизнеса».

Представляя руководителя таможенной службы – ранее представителя аудиторской компании KPMG в Украине и сопредседателя таможенного комитета Американской торговой палаты Виталия Науменко, министр финансов отметил, что тот последние годы работал в крупнейших аудиторских компаниях, где вел именно таможенное направление, а значит, видел работу таможенников с другой стороны.

«Он защищался от вас, уважаемые таможенники, вместе с бизнесом. Ему хорошо известна и понятна эта работа, и мы надеемся, что вместе с ним вы сможете по-другому посмотреть на работу», - сказал Шлапак.

Характеризуя руководителя нового департамента, который будет заниматься экономическими преступлениями в сфере налогообложения, генерал-майора в запасе, экс-депутата Крыма, экс-заместителя министра внутренних дел Владимира Хоменко, Шлапак подчеркнул: «Он будет руководить силовым блоком. Его знают как принципиального налогового милиционера, так Хоменко себя зарекомендовал».

Стоит отметить, что налоговая милиция ранее входила в состав Государственной налоговой службы, а при образовании Миндоходов была реформирована в Департамент финансовых расследований. Сейчас с учетом ликвидации Миндоходов рассматривается возможность создания нового единого органа, занимающегося экономическими преступлениями в сфере налогообложения.

Свое мнение о создании такой службы высказал экс-министр доходов и сборов Александр Клименко. Он напомнил, что возможность формирования данного органа активно обсуждалась в 2013 году. Однако тогда руководство министерства переубедил бизнес, выступивший решительно против, опасаясь усиления административного давления и повышения коррупционных рисков.

«Тогда мы детально проанализировали все возможности и риски создания этого органа на основе подразделений МВД, СБУ, Миндоходов, Госфинмониторинга, занимающихся расследованием экономических преступлений. К процессу были привлечены и украинские эксперты, и аудиторы, и международные институты. Тогда мы пришли к выводу: риски все же превышают возможности», - отметил Клименко.

Несмотря на опасения экс-министра, новое руководство ведомства рассматривает возможность создания такой службы, но окончательное решение пока не принято. По словам руководителя силового блока при налоговой Владимира Хоменко, сейчас идут активные консультации и обсуждения этого вопроса. Он уверил, что новая служба создаст необходимые условия для развития малого и среднего бизнеса, в частности, пообещал упорядочить проверки, так как «сегодня проверяет каждый, кто хочет». Также генерал-майор заявил, что начинает работу «с чистого листа», поэтому все сотрудники силового блока будут подбираться, исходя из уровня их профессионализма.

Хоменко рассказал, что он более 30 лет проработал в спецподразделениях по борьбе с экономическими преступлениями во всех сферах. Именно эти знания, по его словам, позволят ему выполнить все задачи, поставленные перед департаментом.

Один в поле не воин

Рассказал о своих планах и новый руководитель налоговой службы Билоус. Свою речь, которая длилась около двадцати минут, сам он назвал «несколько эмоциональной».

Билоус акцентировал внимание на том, что занять должность главного налоговика его просили бизнес и ассоциации, они верят, что он сможет «реформировать эту прогнившую систему».

По его словам, для него приоритетной задачей является не только полная глобальная ликвидация коррупции, но и улучшение инвестиционного климата.

«Я - некоммерческий банкир, не аудитор, я - инвестиционный банкир, идеологично ориентированный на улучшение инвестиционного климата, создание благоприятных условий для бизнеса и прихода инвестиций, - сказал Билоус. - Я работал с большими инвесторами, лично брал участие в приватизации «Криворожстали». Поэтому я видел, как большие деньги заходили в страну. Мы можем это сделать».

Он попросил помощи и поддержки у профессиональных налоговиков, сотрудников министерства, опыт которых будет содействовать скорейшему проведению необходимых реформ. Вместе с тем, Билоус акцентировал, что намерен сотрудничать с бизнесом, общественностью, ассоциациями и СМИ, чтобы сделать работу максимально публичной и прозрачной.

Отвечая на вопросы журналистов, Билоус заявил о намерении налоговой провести амнистию капитала. Однако точные сроки и детали не сообщил, предположив, что, возможно, амнистия будет проведена уже в этом году.

«В планах - амнистия капитала. Сначала амнистия капитала, всем сказали «hello». Время закончилось, «кто не спрятался, я не виноват», - сказал Билоус.

Новый руководитель таможенной службы был более краток. Основной акцент Науменко сделал на необходимости сотрудниками таможни осмыслить то, какие перемены произошли в стране. По его словам, все должны понять, что места коррупции в ведомстве больше нет.

«Если вы не поняли, какие перемены произошли в стране, нам с вами не по пути», - подчеркнул Науменко.

Он уверил, что на таможне под его руководством будет ликвидированы коррупционные схемы. В частности, Науменко пообещал оперативно реагировать на обращения общественности, бизнеса и СМИ о возможной коррупционной деятельности на таможне.

Кабинет без золота

Зайти в уже свой кабинет, в прошлом - экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, новый руководитель налоговой сам не решился. Посему ему составили компанию и представители СМИ, и сотрудники ведомства.

Украинцы уже имели возможность утвердиться в своих догадках, что прежняя власть в лице экс-президента, экс-генпрокурора и многочисленных министров предпочитала роскошный образ жизни. Доказательством этому послужило открытие для всеобщего обозрения маетков высокопоставленных чиновников после их побега за границу. Особо запомнились резиденция Виктора Януковича в Межигорье с золотым батоном, золотым унитазом, золотыми монетами с изображением гаранта, а также дворец Виктора Пшонки - весь в золоте, иконах и портретах экс-генпрокурора в различных интерпретациях.

Поэтому журналисты ожидали увидеть за потайной дверью кабинета экс-министра Клименко что-то выходящее за рамки приличия. Но разочаровались - минимум техники, мебели, однотонный фон. Привлекло внимание только огромное окно во всю стену с шикарным видом на Киев.

В кабинете предшественника новый руководитель налоговой вел себя сдержано. Казалось, ему было несколько неуютно в окружении камер и пока еще чужом «доме».

Итак, новое руководство ключевых ведомств назначено и представлено. Главное, чтобы оно ни на йоту не было похоже на предшественников, а Миндоходов, которое давно в народе прозвали «минздох», «кануло в Лету». Вместо него должны быть созданы полностью очищенные от коррупции службы, готовые работать во благо народа и бизнеса, а не очередной «семьи» или в свой карман.

Дарья Андреева (УНИАН)