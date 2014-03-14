Украина ждет, что МВФ одобрит новое сотрудничество до конца марта

Украина рассчитывает добиться положительного решения о новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом до конца марта, поскольку миссия Фонда, находящаяся сейчас в Киеве, изменила статус с оценочной на переговорную, заявил журналистам министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета.

«Мы нацелены на то, чтобы долго не вести переговоры (с МВФ - УНИАН). Мы хотели бы иметь решение уже к концу марта. Пока план такой», - сказал Шеремета.

При этом министр не уточнил возможного объема и сроков предоставления финансирования.

«Пока аспекты программы сотрудничества являются предметом переговоров. Однако если программа будет принята, ее параметры мало кого удивят», - сказал он, подтвердив, что срок предоставления средств, вероятно, составит порядка 2-3 года.

Как сообщал УНИАН, директор департамента внешних связей МВФ Джерри Райс в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заявил, что решение о новой программе сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом может быть принято в сжатые сроки, и ключевым для Фонда станет не политическая стабильность в стране, а желание правительства реализовывать план реформ.

По словам директора-распорядителя Фонда Кристин Лагард, оценочная миссия Международного валютного фонда, работающая в Киеве с 4 марта, остается работать как переговорная до 21 марта текущего года.

В правительстве предполагают, что новая программа кредитования экономики может быть рассчитана на 2,5 года, а объем кредитования может составить порядка 15 млрд долл. При этом первый кредитный транш Украина может получить уже в начале апреля. По мнению опрошенных УНИАН экспертов, он составит 2-3 млрд долл.

Украина возобновила активный диалог с Международным валютным фондом в феврале 2014 года – после назначения нового состава правительства. В течение 2013 года в Украине работали две технические миссии МВФ, которые выполняли скорее оценочную функцию - решение о финансировании экономики Украины по итогам работы обеих миссий так и не было принято. В декабре 2013 года специалисты Фонда отмечали, что макроэкономическая политика, проводимая на тот момент властями Украины, усиливала значительные внешние и фискальные дисбалансы, а также во многом углубляла рецессию. По мнению экспертов МВФ, Украине требовалась фискальная консолидация и значительное сокращение бюджетных расходов с одновременной рационализацией работы сектора государственных закупок. Власти Украины должны были провести существенные реформы в энергетическом секторе, в первую очередь в сфере тарифного образования, а также предпринять ряд мер по улучшению делового климата.

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