Входящий в группу крупных банков «Пивденкомбанк» возвращается к штатному режиму работы после обысков в подразделениях банка правоохранительными структурами и блокировки корреспондентского счета банка, сообщила пресс-служба финансового учреждения.

“Корреспондентский счет «Пивденкомбанка» разблокирован – суд подтвердил отсутствие каких-либо нарушений со стороны банка. Учреждение возвращается к выполнению своих обязательств перед клиентами и партнерами, оперативному осуществлению выплат, в том числе, пенсий, стипендий, заработных плат и других платежей”, - говорится в заявлении банка.

По словам главы наблюдательного совета Руслана Циплакова, у финансово-промышленной группы «Метал Юнион», в состав которой входит банк, есть все возможности и ресурсы для обеспечения бесперебойной работы банка.

«С целью дальнейшего роста показателей «Пивденкомбанка» «Метал Юнион» будет привлекать дополнительные финансовые ресурсы с внутреннего и внешнего рынков», – сказал Циплаков.

Как сообщал УНИАН, в начале марта «Пивденкомбанк» сообщил о проведении обысков в подразделениях банка правоохранительными структурами.

Банк сообщил, что его корреспондентский счет заблокирован, а наличные средства арестованы, что негативно сказывается на репутации банка и препятствует проведению расчетов.

Справка УНИАН. ПАО «Пивденкомбанк» (Донецк) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупных банков. Основными акционерами банка являются Руслан Циплаков (45,4568% акций банка в прямом владении и 54,4827% - опосредованно) и компания "Метал Юнион" (45,1208% и 9,3619%).

Банк входит в состав промышленно-финансовой группы «Метал Юнион», которая специализируется на металлургии и горнодобывающем производстве. Помимо банка, в состав группы входят страховая компания «Гарантия», опытный промышленный комплекс «Желтые воды», компании по разведке и добыче полезных ископаемых в Нигерии и Намибии. Группа владеет акциями прокатного завода по выпуску арматуры и катанки Zuma Steel West Africa Limited (Нигерия).

Читайте такжеВ группу крупных банков Украины вошли пять новых