Как Кабмин реформаторов изменит страну

Главные векторы работы на ближайшую перспективу премьер задал лично. Это - стабилизация экономики, возобновление переговорного процесса с Международным валютным фондом для привлечения необходимых кредитных ресурсов порядка 15 млрд долл., а также консультативной помощи для проведения реформ, восстановление спокойствия на улицах украинских городов и установление мира в Автономной Республике Крым с одновременным выводом российской армии с полуострова.

Минобороны, МВД и МИД. Сегодня эти ведомства, как никакие другие, работают в режиме аврала. Перед силовым блоком правительства стоят две задачи: не допустить разгула преступности в стране и остановить военное вторжение российской армии в Автономную Республику Крым, используя при этом все возможности, в том числе внешнюю дипломатическую помощь. Этим занят МИД, причем у министерства есть еще одна стратегическая задача – подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, политическая часть которого может быть скреплена подписями первых лиц Украины и ЕС уже на следующей неделе.

Между тем, остаются на повестке дня и многие другие нерешенные вопросы. Как заявил глава МВД Арсен Аваков по окончании заседания правительства в минувшую среду, Украина ожидает завершения определенных процедур для включения экс-президента Виктора Януковича в базу Интерпола с целью его дальнейшей экстрадиции из России в Украину. Впрочем, скорого возращения бывшего главы государства, вероятно, не случится.

Глава МИД и Минобороны Андрей Дещица и Игорь Тенюх по-военному сдержаны и аккуратны в выражениях. В частности, руководитель внешнеполитического ведомства не устает повторять, что Украина готова к любым переговорам – и по Соглашению с ЕС, и по Крыму в любом международном формате, «если этот формат учтет интересы сторон». В свою очередь, глава Минобороны подчеркивает: военные рассматривают все сценарии развития событий, вплоть до активной фазы боевых действий, но будут до последнего настаивать на «мирном урегулировании конфликта».

Минэкономразвития и Минфин. Открытость и публичность стала отличительной особенностью экономического блока правительства. Глава Министерства экономического развития и торговли Павел Шеремета еще на минувшей неделе поделился с подписчиками своей страницы в социальной сети приоритетами деятельности. В их числе: максимальная прозрачность и открытость системы государственных закупок, построение идеологически новой регуляторной платформы, которая позволила бы Украине войти в десятку лучших стран по легкости ведения бизнеса, численная и квалифицированная реорганизация министерства с привлечением экономистов – практиков, а также обучение экономистов с возможностью дальнейшего использования их знаний и умений во благо страны.

Кроме того, Шеремета запретил использовать в Минэконмразвития словосочетания «разрешительная система» и «украинские особенности», пообещал не принимать «половинчатых решений», а заодно заявил, что не будет даже рассматривать вопрос преференций отдельным отраслям и проектам до тех пор, пока «ведение всего бизнеса не станет проще и дешевле».

Заявленные планы с делами не расходятся. Минэкономразвития уже представило новую редакцию закона о государственных закупках, ключевая особенность которого - в значительном сокращении перечня случаев использования особого режима госзакупок и максимальной доступности данных.

Не отступает от запланированного и Минфин, главной задачей которого определен порядок в системе государственных финансов и обеспечение ее работы в режиме жесткой экономии средств. Министерству финансов уже по итогам первого квартала надлежит пересмотреть основные показатели госбюджета и провести секвестр госсметы в соответствии со сложившейся экономической ситуацией. Определенная работа в этом направлении уже сделана. На минувшем заседании правительство с подачи Минфина закрыло более 40 неэффективно выполняемых госпрограмм, финансирование которых требовало постоянных бюджетных ассигнований. «Экономия» средств составила порядка 48 млрд грн.

Кроме того, до конца года Минфину надлежит выплатить порядка 9 млрд долл. по финансовым обязательствам страны, одновременно делая все возможное для привлечения новых денег в Украину. По экспертным оценкам, привлечь нужно не менее 13 млрд долл. Сумма, к слову, сопоставимая с объемом государственных золотовалютных резервов, накопленных отнюдь не за год.

Впрочем, финансисты настроены оптимистично: предоставить макрофинансовую помощь согласились не только ключевые кредиторы – Европейский Союз и МВФ, но и Всемирный банк, пообещавший порядка 3 млрд долл. до конца 2014 года, и ЕБРР, намеренный выделить не мерее 5 млрд евро в течение ближайших 5 лет.

Минрегион и Минэнергоугля. Задачи Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Министерства энергетики и угольной промышленности не менее значимые. Главы обоих ведомств намерены, в первую очередь, навести порядок в платежной дисциплине: Минрегион – по коммунальным платежам, Минэнергоугля – по платежам за потребленное топливо. Кроме того, перед ведомствами стоит непростой вопрос кадровых назначений. В Минрегионе, например, он решился посредством совмещения должностей. Куратор отрасли - вице-премьер Владимир Гройсман - возглавил профильное министерство. Руководителю энергетического ведомства Юрию Продану в этом смысле «повезло» меньше: совмещать посты он не может, но и вести бои за кандидатуры потенциальных руководителей энергокомпаний, включая НАК «Нафтогаз Украины», не спешит. Продан уверенно держит кадровую интригу, время от времени давая понять журналистам, что главное сейчас – не должности, а обеспечение бесперебойных поставок энергоресурсов и отсутствие конфликтов, в том числе с российским монополистом «Газпромом», перед которым, по последним данным Минэнергоугля, Украина задолжала 1,4 млрд долл.

Еще один немаловажный аспект работы – повышение цен на газ для населения и, как следствие, тарифов на коммунальные услуги – условие стабилизации работы отрасли и привлечения кредитов МВФ. По словам Продана, формула определения тарифов на текущий момент является дискуссионной и пока окончательно не выработана. В свою очередь, Гройсман напомнил: тарифы не повысят до тех пор, пока не отработают компенсационные механизмы для наиболее уязвимых слоев населения.

Благо, «с нуля» выработку тарифной политики начинать не придется. Международный валютный фонд давно и настоятельно рекомендует Украине свою консультационную помощь в решении этого вопроса. И Украина, исходя из риторики первых лиц государства, данной помощью намерена, наконец-то, воспользоваться.

Нельзя также не отметить и ряд новшеств, которые хотят внедрить два министра. В частности, Гройсман заявил, что намерен, во-первых, нещадно бороться с коррупцией в строительной отрасли, где объем взяток только в сфере жилищного строительства достигает едва ли не 20 млрд грн в год. Во-вторых, провести международный аудит всех направлений деятельности Минрегиона. И, в-третьих, - реорганизовать Государственную архитектурно-строительную инспекцию посредством передачи большинства ее функций на места.

Продан видит в числе своих первостепенных задач организацию реверсных поставок газа, включая проработку схемы так называемого виртуального реверса или замещения топлива. Такой ход позволит Украине уже в ближайшее время организовать поставки газа, например, из Словакии, откуда физический реверс невозможен пока по сугубо техническим причинам. Первые встречи по данной проблематике пройдут уже на следующей неделе в Брюсселе. Цена вопроса - 10 млрд кубометров газа в год только из Словакии.

Кроме того, в планах Минэнергоугля пересмотреть закон «Об основах функционирования рынка электроэнергии Украины» с целью установления разумного баланса между потребителями и поставщиками энергоресурсов и недопущения дискриминации государственных энергокомпаний, а также пересмотреть «зеленый тариф» и тариф на альтернативную энергию в сторону экономически обоснованного уровня.

Особое внимание энерговедомство уделит борьбе со всякого рода посредниками. В частности, уже в ближайшее время министерство вплотную займется анализом работы сомнительных участников договоров по добыче природного газа на Юзовском и Олесском месторождениях, которые разрабатываются американскими нефтегазовыми компаниями Shell и Chevron. Также посредники будут исключены из операций по поставкам угля на теплоэлектростанции. Уже поручено руководителям госшахт совместно с госпредприятием «Уголь Украины» до 21 марта т.г. пересмотреть все контракты на поставки обогащенного угля.

Мининфраструктуры и Минагрополитки. Входят в курс дела и новички в большой чиновничьей работе - министр инфраструктуры Максим Бурбак и министр агрополитики Игорь Швайка. О своих приоритетах они говорят пока осторожно - слишком непростыми видятся им вверенные хозяйства. Не случайно Бурбак на своей первой пресс-конференции отметил: большие инфраструктурные проекты в ближайшее время Мининфраструктуры реализовывать не будет, но развитием малого и среднего бизнеса в транспортной отрасли займется. Новых автомагистралей украинцам ждать не следует, но зато можно на общественных началах поучаствовать в дискуссиях об отмене действующих отраслевых льгот, цен, тарифов и внедрении системы адресных дотаций транспортным предприятиям.

Кроме того, Мининфраструктуры в ближайшее время проведет аудит подконтрольных ведомству сфер и определится с кадровым составом на ключевых министерских постах и в транспортных компаниях, особенно в портах.

«Сейчас очень сложная ситуация - сплошная коррупция, доминирование государства, недоверие инвесторов. Мы должны со всем этим покончить», - подчеркнул Бурбак.

В свою очередь, министр агрополитики видит своей основной задачей проведение весенне-полевых работ в Украине в целом и в Крыму в частности. По словам Швайки, Минагропрод сделает все от него зависящее для обеспечения продовольственной безопасности страны. «Несмотря на военную агрессию со стороны Российской Федерации, посевная кампания в стране в целом и в Крыму в частности будет проведена в оптимальные агрометеорологические сроки», - отметил министр.

На этом фоне едва ли не молчуном выглядит еще один правительственный новичок - министр экологии и природных ресурсов Андрей Мохнык. За две недели работы он не сказал ни слова о том, чем намерен заниматься и куда планирует двигать подконтрольную отрасль.

Гуманитарный блок. Из всех министерств гуманитарного блока правительства наиболее внушительным вышел перечень приоритетов Министерства образования и науки Украины. В ближайшие сто дней новый министр, экс-ректор «Киево-Могилянской Академии» Сергей Квит намерен не только провести финансовый аудит ведомства, минимизировать расходы на центральный аппарат и максимально перевести документооборот в электронную версию (включая бухгалтерию Минобразования), но и снизить бюрократизацию управления вузами по всей стране. Еще в планах министерства – расследование коррупционных схем, привлечение общественности к принятию важных решений в режиме on-line и разработка не менее десятка законопроектов в сфере образования, не говоря уже о возможном внесении изменений в стандарты среднего образования и введении моратория на проверки учебных заведений в течение учебного года. Засвидетельствовать первые успехи в столь нелегком деле Квит обещает уже через три месяца.

Минсоцполитики и Минздрав. Минсоцполитики главным приоритетом в работе видит сохранение и полноценное финансирование защищенных статей бюджета – зарплат и пенсий. Обещаний повысить социальные стандарты никто дает, потому что «на носу» секвестр бюджета. «Резать» будут, вероятно, по самому больному – льготникам и работающим пенсионерам. Пока министр Людмила Денисова держит в отношении пенсионеров оборону, заявляя, что не даст согласия на сокращение пенсий. Однако насколько убедительными будут ее аргументы, покажет время.

Новый глава Минздрава Олег Мусий заявил, что министерство планирует пересмотреть ряд медицинских программ в рамках сокращения расходов государственного бюджета. Строительство, капитальные вложения, ремонт, перестройка новых клиник, закупка дополнительного оборудования будут заморожены. Не исключено, что замороженными окажутся и дополнительные выплаты медработникам, в особенности занятым в сфере экстренной помощи. «Пока что это - предложение. Но мы будем отстаивать интересы медицинских работников, особенно тех, которые работают на первичном звене, а также молодых специалистов, которые направляются на работу в село», - отметил Мусий, добавив, что жертвовать медициной – «не очень правильная идея».

Показательно, что Минкультуры и Министерство молодежи и спорта, как «гуманитарные» ведомства, своих опасений по поводу финансовой составляющей не высказывали. Впрочем, как не высказывали они и приоритетов развития. За две недели работы правительства министр культуры Евгений Нищук отметил разве что историческое совпадение - «переломный момент в сознании украинцев произошел именно в год 200-летия Шевченко». А министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов призвал паралимпийцев бойкотировать Олимпиаду в Сочи. Спортсмены министра ослушались, и теперь входят в тройку лидеров олимпийского зачета.

Минюст. Разрешение ситуации в Крыму с юридической точки зрения, а также выработка механизмов противодействия коррупционным схемам в судебной и правовой системе в целом - ключевые задачи нового министра юстиции Павла Петренко. В меру публичный, он уже заявил, что сделает все от него зависящее, чтобы в ближайшие недели или месяцы обновился состав Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета юстиции, призвал судей Конституционного Суда, которые отменили политреформу 2004 года, не ждать увольнений, а самим подать в отставку, а также инициировал создание специальной рабочей группы для проведения антикоррупционной проверки работы Государственной исполнительной и Государственной регистрационной служб.

Особое внимание, по словам Петренко, Минюст намерен уделить защите государственной собственности в Крыму. «Министерством юстиции совместно с Генеральной прокуратурой принимаются ежедневные меры по защите украинской собственности на территории Крыма», - сказал министр и напомнил, что все решения, принимавшиеся самопровозглашенной властью автономии, были обжалованы в украинских судах. Кроме того, в судах находятся иски относительно решений о национализации объектов собственности, в том числе государственной и коммунальной. В этой связи Минюст как орган - держатель всех реестров по учету прав собственности на недвижимое имущество принял решение заблокировать доступ к этим реестрам.

Олеся Сафронова (УНИАН)