В банках «Форум» и «Меркурий» ввели временные администрации

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 14 марта принял решение о введении временных администраций в банках «Форум» и «Меркурий» сроком на 3 месяца, до 13 июня 2014 года, сообщается на сайте фонда.

Фонд назначил временным администратором банка «Форум» Наталью Соловьеву, банка «Меркурий» - Вадима Кононца.

По информации фонда, в период временной администрации вкладчики банков могут получить средства по депозитам, срок действия которых закончился, и по текущим счетам, с процентами на дату признания банка неплатежеспособным, в пределах 200 тыс. грн.

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В то же время, фонд подчеркивает, что подача заявлений на выплату средств до и в период временной администрации законодательством не предусмотрена, и выплата средств будет осуществляться по спискам вкладчиков, который формирует уполномоченное лицо фонда.

Напомним, что 3 марта Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел временные администрации в «Брокбизнесбанке» и «Реал Банке», а 17 января – в банке «Даниэль».

Справка УНИАН. Банк «Форум» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского. Банк в 2013 году получил 976,146 млн грн убытка, в то время как за 2012 год банк получил 4,284 млн грн прибыли.

Банк «Меркурий» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. Согласно информации на сайте банка, основными его владельцами являются Любовь Литвиненко и Александр Олейник через компании «Газко Запад», «Газко Восток» и «ДБК» (35,5489% акций банка), а также другие физические и юридические лица, никто из которых не является владельцем существенной доли.