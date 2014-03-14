Доллар опустился ниже 10 гривень

В пятницу, 14 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 9,7000/10,0000, к 12:00 цены выросли до 9,8500/10,1000. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 9,7000/9,9500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 13,4520/13,8710, к 12:00 цены ушли вверх до 13,6775/14,0290. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 13,4560/13,8065.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2646/0,2726, к 12:00 цены поднялись до 0,2689/0,2755. К закрытию торгов цены откатились к уровню 0,2678/0,2736.

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В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,6830 (+0.2465).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3850/1,3895.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 13 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 9,7000/9,8500 грн/долл. с 9,8000/9,8700 грн/долл. на 12:00.