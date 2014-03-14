Шеремета рассказал, как украинскому бизнесу завоевать европейский рынок

Открытый доступ украинских предприятий на рынок стран Европейского Союза не является сам по себе «манной небесной» и потребует от отечественного бизнеса поиска новых конкурентных преимуществ - в первую очередь, внедрения инноваций и снижения себестоимости товаров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр экономического развития Украины Павел Шеремета.

«Доступ на рынок ЕС - это хороший шаг, который мы приветствуем и ценим как протянутую руку. Наши предприятия также должны оценить этот шаг. Но надо понимать, что доступ к рынку – это просто доступ на рынок, это не «манна небесная». На нем есть много других предприятий, с которыми надо конкурировать», - сказал министр.

По его мнению, по многим товарным позициям Украина может конкурировать за счет более низкой цены на товары. «У нас есть преимущество более низкой цены. Но надо думать о следующих шагах, потому что выигрывать с помощью цены постоянно не получится – рядом ведь есть Китай».

В этой связи очевидна необходимость перехода к внедрению инноваций. «Нам надо переходить к более инновационным вещам. Для этого нужны инновации внутри предприятий в том числе», - сказал Шеремета.

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Как сообщал УНИАН, 11 марта Европейский Союз в одностороннем порядке ввел в действие положения Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной, предполагающие одностороннее снятие торговых барьеров для украинских товаров на срок до 1 ноября 2014 года.

По оценкам экспертов, больше всего от решения ЕС относительно отмены импортных пошлин и тарифов выиграет аграрный сектор Украины.