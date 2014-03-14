НБУ успокаивает крымчан, что банки региона обеспечены наличной гривней

Учитывая сложившуюся ситуацию и необходимость обеспечения безопасности при перевозке ценностей, некоторые отделения банков в Крыму и Севастополе установили определенные лимиты на снятие наличных денег населением, однако в настоящее время банки региона обеспечены наличной гривней в достаточном количестве, сообщается на сайте Национального банка Украины.

«В последние дни существовали определенные трудности с обеспечением наличными банковских отделений региона, что было связано с мерами безопасности по их перевозке в Крым… На сегодня Главное управление Национального банка Украины в АРК и банковские отделения в АРК и Севастополе обеспечены необходимым количеством наличной гривни», - говорится в сообщении.

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При этом Нацбанк призывает граждан не поддаваться на информационные провокации относительно расчетов и любых ограничений на территории региона. Согласно действующему законодательству, единственным законным средством платежа на территории Украины является национальная валюта – гривня.

Также сообщается, что Нацбанк поручил своему управлению в регионе усилить мониторинг ситуации по банковской сети. Сейчас осуществляется постоянный контакт с руководителями банковских учреждений, работающих в регионе, и в случае необходимости в оперативном порядке проводятся совещания и принимаются соответствующие решения.

Нацбанк подчеркнул, что руководство регулятора и его Главного управления в АР Крым осуществляют усиленный мониторинг и контроль ситуации в банковских учреждениях региона.

Напомним, что 13 марта ряд СМИ опубликовали информацию о решении самопровозглашенного Совета министров АР Крым ограничить доступ населения к наличным средствам и депозитам на основании фотографии соответствующего документа в социальной сети Facebook.

Впоследствии нелегитимный председатель Совета министров Сергей Аксенов в своем обращении к крымчанам, обнародованном на официальной странице совета в сети Facebook, заявил, что не подписывал таких распоряжений.

В начале марта в Крыму банки были вынуждены приостановить работу из-за обострения обстановки на полуострове, однако 3 марта работа была возобновлена. На текущий момент в Крыму на фоне новой волны эскалации конфликта возобновились сложности в работе банков, обусловленные ажиотажем клиентов, желающих обналичить свои вклады.

Как сообщал УНИАН, решение о введении каких-либо ограничений по выдаче наличных средств в рамках действующего законодательства Украины может принимать исключительно Национальный банк и банки, а по временному ограничению на снятие вкладов - исключительно Национальный банк.

Национальный банк подтвердил, что банковские учреждения Крыма работают в обычном режиме и никаких дополнительных ограничений по реализации соответствующих прав граждан в этом регионе регулятор не вводил.