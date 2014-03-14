Госдолг Испании достиг рекордных €960,64 млрд

Совокупный государственный долг Испании увеличился в 2013 году до рекордных €960,64 млрд, что приравнивается к 93,9% ВВП страны, передает «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение ЦБ Испании.

Полученный показатель ниже ожидаемого испанским правительством уровня задолженности в размере 94,2% ВВП. Большая часть госдолга в размере €836,127 млрд является задолженностью центральной администрации страны. Рост данного показателя по итогам прошлого года достиг планки в 9,99%, рост задолженности автономных областей составил 11,5%.

По итогам 2014 года Испания прогнозирует дальнейший рост госдолга. Он может превысить 98% ВВП.