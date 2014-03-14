Яценюк уговорил США дать Украине еще $600 млн

США могут увеличить пакет финансовой помощи Украине в размере 1 млрд долл. еще на 600 млн долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк по завершении своего визита в США в комментарии журналистам в аэропорту «Борисполь».

“Президент США, Конгресс, Сенат, американский народ оказывают беспрецедентную помощь Украине, чтобы сохранить территориальную целостность и независимость государства. Правительство США совместно с Палатой представителей приняли решение о дополнительном выделении 1 млрд долл. США. И после моей встречи с президентом и спикером Бейнером не исключаем, что такой пакет может быть дополнительно увеличен еще на 600 млн долларов США”, - сказал Яценюк.

По его словам, сейчас ожидается процедура голосования в американском Конгрессе.

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Как сообщал УНИАН, Палата представителей Конгресса США 6 марта подавляющим большинством голосов одобрила пакет помощи Украине. Согласно законопроекту, США предоставят Украине 1 миллиард долларов в виде гарантий по долговым обязательствам.

Пакет призван играть вспомогательную роль в отношении намного более обширной программы помощи, которую США лоббируют в Международном валютном фонде.