Эстония готова помочь Украине ускорить экономические реформы

Об этом заявил министр экономики и коммуникаций Эстонской Республики Юхан Партс во время встречи с министром экономического развития и торговли Украины Павлом Шереметой, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

«Я уполномочен подтвердить полную готовность работать с новым правительством», - цитирует пресс-служба Партса. По его словам, Эстония располагает множеством наработок, которыми может поделиться с Украиной для ускорения процессов реформирования в нашей стране.

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«Если вы хотите быть действительно результативными, следует наладить систематический подход к решению болезненных вопросов. Мы готовы действовать, но нам надо видеть проблематику и четко понимать, на чем вы сосредоточены в первую очередь», - отметил Партс.

В свою очередь, Шеремета заявил, что задачами украинского правительства на ближайшую перспективу считает обеспечение прозрачности государственных закупок, вхождение Украины в первую десятку стран по рейтингу Doing business и развитие человеческого капитала.

«Главной задачей будет легализация отечественного предпринимательства. Для этого властям необходимо двигаться навстречу бизнесу: создать благоприятные условия для его развития, преодолеть бюрократические препятствия, восстановить доверие к судебной системе и многое другое. Чтобы бизнес начал играть по понятным прозрачным и одинаковым для всех игроков правилам», - подчеркнул Шеремета.

В то же время, по словам главы Минэкономразвития, ключевым приоритетом пока остается упорядочение бюджета и стабилизация экономической ситуации в стране.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в рамках реформирования экономики страны и упрощения регуляторных процедур готовит пакет из 20 законопроектов, вобравших в себя опыт ведущих стран рейтинга по легкости ведения бизнеса по версии Всемирного банка – Doing Business, таких как Грузия, Сингапур, Гонконг, Малайзия.

Украина также ведет активный диалог с МВФ и Евросоюзом о механизмах стабилизации макроэкономической ситуации и улучшения состояние государственных финансов.