Баланс недели: отзывчивый МВФ, гибкая гривня, жаркий Крым

Ключевым событием минувшей недели стало преобразование оценочной миссии Международного валютного фонда, работающей в Киеве с 4 марта, в переговорную. Свой вердикт в отношении Украины МВФ вынесет к 21 марта. Министр экономического развития и торговли Павел Шеремета заявил, что Украина рассчитывает добиться положительного решения относительно новой программы сотрудничества с Фондом, не уточнив при этом возможного объема и сроков предоставления финансирования, но, намекнув, что параметры «мало кого удивят». То есть, можно ожидать 15 млрд долл. помощи и получение первых траншей уже в апреле.

По мнению главного экономиста Dragon Capital Елены Белан, переговоры, скорее всего, сосредоточатся на мерах по макроэкономической стабилизации, включая разрешение проблем в банковском секторе и бюджетной сфере. «В частности, сторонам нужно будет согласовать график повышения внутренних тарифов на газ и основные параметры бюджета на 2014 год. Важной частью программы с МВФ также должен стать пакет компенсационных мер для малообеспеченных слоев населения», - считает эксперт.

Кабинет министров уже приступил к разработке реформ, к сожалению, непопулярных. Но делает это он пока осторожно, балансируя между высокими требованиями кредитора и ограниченными возможностями их выполнения. Так, вице-премьер Владимир Гройсман заявил, что повышение тарифов на газ и электроэнергию не будет проводиться без предварительного внедрения механизмов компенсаций. Министр финансов Александр Шлапак сообщил, что правительство будет отстаивать перед МВФ снижение бюджетного дефицита до 4%, поскольку для более существенного сокращения дефицита надо все «зарезать» в бюджете, что на 91,2% состоит из защищенных статей. В тоже время, по словам министра, ситуация с поступлениями в казну плачевная, за январь–февраль получено только 90% плановых доходов.

Новые кадры

На минувшей неделе правительство, после длительных консультаций с бизнесом, определилось с назначением новых руководителей ключевых для страны ведомств. Министр финансов Александр Шлапак представил коллективу Министерства доходов и сборов, пребывающему в стадии ликвидации, глав налоговой - инвестбанкира Игоря Билоуса, таможни - аудитора Виталия Науменко, департамента финансовых расследований - генерал-майора налоговой милиции Владимир Хоменко.

Шлапак подчеркнул, что решение назначить кадры без опыта правительственной работы, но понимающих ситуацию с налогами и таможней, было сознательным. По словам министра, Билоус - неклассический налоговик, но его видение развития ведомства умно и прагматично, Науменко «защищался» от таможенников вместе с бизнесом, а Хоменко известен как принципиальный налоговый милиционер. Шлапак дал новоназначенным неделю срока, чтобы разобраться в происходящем на местах и предложить решения.

Пока о своих планах сообщил только Билоус – намерен провести амнистию капитала уже в этом году. «Время закончилось, «кто не спрятался, я не виноват», - предупредил он. По словам чиновника, следующим шагом станет введение системы непрямого налогообложения, при которой несоответствия доходов и расходов будут расследоваться налоговой милицией, что позволит вывести из тени те капиталы, которые не были легализованы добровольно. На повестке дня остается вопрос непопулярных реформ, в рамках которых населению и бизнесу придется потуже затянуть пояса, что неимоверно сложно в условиях продолжающегося обесценивания национальной валюты.

Гибкая гривня

После небольшого укрепления на прошлой неделе, со среды 12 марта, гривня снова начала обесцениваться, достигнув уровня 10 грн/долл. С одной стороны, это яркое подтверждение, что валютный курс в стране действительно гибкий, как того требует МВФ. С другой – гривневые вклады населения в банках продолжают обесцениваться, а госдолг страны – расти в цене.

Исполнительный директор центра социально-политических исследований CASE Украина Дмитрий Боярчук считает, что невмешательство НБУ в работу валютного рынка приводит к радикальным колебаниям курса. «Это не обязательно означает значительный спрос на валюту, достаточно одного лота на 100 тыс. долл. по курсу 11 - и мы видим стремительное удешевление гривни. Статистика показывает, что обороты не такие уж и большие», - отметил эксперт. По его мнению, курс будет «прыгать» возле отметки 10 грн/долл., пока Нацбанк не осознает, что нужно не просто самоустраниться, а ввести понятный для всех плавающий режим.

Нестабильность валютного рынка расшатывает банковскую систему и подогревает негативные настроения вкладчиков, объем депозитов в банках продолжает падать. Согласно обнародованной на текущей неделе статистике, в феврале депозиты в гривне снизились на 5,1%, в инвалюте - на 5,8%. Как отметил глава правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук, это пока не критично, но уже ощутимо для банков. «Сигналов, что банки не платят вкладчикам и Фонд гарантирования не принимает решения, не должно быть ни в коем случае», - сказал банкир, подчеркнув, что рынок ждет «справедливой позиции» регулятора в отношении банков, требующих специального вмешательства.

"Мусорные" банки

Национальный банк намек банкиров понял, и в конце минувшей недели признал неплатежеспособными еще два банка – «Форум» и «Меркурий», в результате чего Фонд гарантирования с 14 марта ввел в эти финучреждения временную администрацию сроком на 3 месяца. Таким образом, с начала текущего года временная администрация введена в 5 банках. Напомним, с 3 марта она действует в «Брокбизнесбанке» и «Реал Банке», с 17 января – в банке «Даниэль». Также Фонд в настоящее время продолжает ликвидацию еще 8-ми банков, но благо, что выплаты их вкладчикам проведены почти на 100%.

По мнению аналитика банковского сектора группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Михаила Демкива, введение временных администраций - необходимый шаг, учитывая проблемы банков, возникшие задолго до политического кризиса в стране. «После покупки банка «Форум» Вадимом Новинским в 2012 году велись разговоры об очень низком качестве активов банка, проблему которых, очевидно, не удалось решить надлежащим образом. А показатели ликвидности банка «Меркурий» за последних полгода находились на довольно низком уровне», - пояснил эксперт. По его оценке, общая сумма средств физлиц в этих банках составляет почти 5,9 млрд грн. Фонд гарантирования пока не объявлял, какая часть вкладов будет возмещена за счет его средств, но объем Фонда выше этой суммы, на 1 марта он составил 8,176 млрд грн.

Банкир Лавренчук подчеркивает, что поведение вкладчиков носит «региональный» характер: в западной Украине и в центре страны очередей за вкладами и покупкой валюты нет, но в Донецкой, Харьковской областях и в Крыму идет отток. «Это, возможно, будет продолжаться, пока там не стабилизируется политическая ситуация», - прогнозирует банкир. А ситуацию в Крыму назвать спокойной нельзя.

"Жаркий" Крым

Страсти на полуострове накаляются по мере приближения референдума, объявленного самопровозглашенной властью АРК на 16 марта. Крым является дотационным регионом и, отделившись от Украины, может сильно пострадать. Например, Минагропрод ожидает существенного недосева яровых в Крыму из-за военной интервенции России, что критично для автономии, не обеспечивающей себя продовольствием самостоятельно. По оценке президента Украинской зерновой ассоциации Владимира Клименко, Украина в 2014 году из-за ситуации в АРК может недополучить 1,5 млн тонн урожая зерновых. В ассоциации «Виноградари и виноделы Украины» считают, что в случае присоединения Крыма к России крымские виноделы будут вынуждены приостановить производство, что обернется значительными убытками. По мнению директора Центра туристической информации Владимира Царука, военная интервенция переориентирует туристический поток с полуострова на побережье Черного моря Одесской и Херсонской областей, а также в Болгарию и Турцию. Администрация морских портов Украины, объединяющая 18 портов, допускает возможность их закрытия. Кроме того, российская интервенция ставит под угрозу привлечение иностранных инвестиций для разработки Черноморского шельфа и добычи углеводородов.

На минувшей неделе нелегитимные власти автономии заявили, что Киев заблокировал более 1 млрд грн на счетах казначейской службы АРК. Минфин, в свою очередь, сообщил, что бюджет Крыма в январе-феврале получил 633,3 млн грн дотаций и субвенций из госбюджета. А по словам министра соцполитики Людмилы Денисовой, финансирование пенсий в Крыму идет по графику, но местные власти могут намеренно пытаться сдерживать выплаты, подогревая негативное общественное настроение. И таким утверждениям есть все основания, поскольку самопровозглашенный глава Совмина АРК Сергей Аксенов оценил затраты на проведение референдума в 1,8 млн долл., и эти средства нужно где-то брать.

Кабмин заверил, что осуществляет все возможные меры для восстановления банковской системы и системы казначейства Крыма, нелегитимные власти которого заявили о возможном переходе в рублевую зону и прекратили обслуживание счетов казначейства и НБУ. Нацбанк, в свою очередь, подчеркивает, что не вводил и не планирует вводить никаких ограничений по банковским операциям в АРК, отличных от уже установленных для всех банков страны.

Кроме того, на минувшей неделе в АРК были отменены рейсы между Киевом и Симферополем крупнейшим авиаперевозчиком МАУ из-за закрытия международного аэропорта «Симферополь». Основные украинские курьерские службы «Новая почта», «Автолюкс» и «Деливери» приостановили доставку товаров на территорию Автономной Республики из-за нестабильной ситуации на полуострове.

Как результат происходящего - крымчане жалуются на задержку выплат зарплат, участившиеся перебои с электричеством и наводнение улиц подозрительными субъектами спортивной наружности. И уже побаиваются, что помимо света отключат и воду, поскольку Украина обеспечивает на 85% потребности Крыма в пресной воде. А референдум приближается. Остается надеяться, что обещанный Гидрометцентром на выходные снег остудит горячие головы, и в Крыму не станет по-настоящему жарко.

Ольга Гордиенко (УНИАН)