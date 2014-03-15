США обвинили 16 банков в махинациях с процентной ставкой

Федеральная корпорация по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) подала иск против 16 крупнейших банков мира. Среди них Bank of America, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan, Royal Bank of Scotland, UBS, а также ряд других компаний, сообщают Вести Экономика со ссылкой на агентство Reuters.

По мнению FDIC, в период с 2007 по 2011 гг. данные банки “участвовали в сговоре по намеренному занижению” процентной ставки LIBOR в долларах США. В результате, согласно исковому заявлению, 38 банков, которые были переведены под опеку FDIC, с 2008 г. "понесли существенные финансовые потери".

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Ответчиком в иске указывается Британская банковская ассоциация, которая с 1985 г. участвует в фиксировании ставки на основе данных, предоставляемых банками. Общий объем штрафов, который выплатили различные банки по обвинениям в махинациях с процентными ставками, на текущий момент составляет $6 млрд.