Moody's повысило прогноз по рейтингу Евросоюза до "стабильного"

11:35, 15 марта 2014
Финансы
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Агентство также подтвердило суверенный кредитный рейтинг ЕС на уровне "Ааа".

Рейтинги Евросоюза высоки / REUTERS

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз рейтинга Европейского союза до "стабильного" с "негативного". 

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-релиз рейтингового агентства.

Moody's также подтвердило суверенный кредитный рейтинг ЕС на уровне "Ааа".

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Как сообщал УНИАН, 12 марта т.г. международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Европейского союза на наивысшем уровне "ААА", краткосрочный рейтинг "F1+" и стабильный прогноз по ним.

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