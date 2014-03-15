Moody's повысило прогноз по рейтингу Евросоюза до "стабильного"
11:35, 15 марта 2014Финансы
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Агентство также подтвердило суверенный кредитный рейтинг ЕС на уровне "Ааа".
Рейтинги Евросоюза высоки / REUTERS
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз рейтинга Европейского союза до "стабильного" с "негативного".
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-релиз рейтингового агентства.
Moody's также подтвердило суверенный кредитный рейтинг ЕС на уровне "Ааа".
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Как сообщал УНИАН, 12 марта т.г. международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Европейского союза на наивысшем уровне "ААА", краткосрочный рейтинг "F1+" и стабильный прогноз по ним.
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