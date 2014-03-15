В Крыму банки полностью прекратили выдачу денег
13:21, 15 марта 2014Финансы
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В Севастополе перестали выдавать деньги с текущих банковских счетов. Люди стоят в очередях под банками, надеясь на наличные, но им отказывают.
Теперь финучреждения полностью заблокировали выдачу наличных
В начале марта, когда русские оккупировали Крым, сепаратисты в городе запретили возвращать депозиты - сначала в валюте, а затем и в гривнах. Через несколько дней - ввели ограничения на снятие денег с текущих счетов. В отделениях банков можно было снять не более 800 гривен за сутки, в банкоматах - не более 300. Теперь финучреждения полностью заблокировали выдачу наличных, сообщает 5 канал.
Александр Дорошенко, житель Севастополя: "Я понимаю ограничения на депозиты, понимаю ограничения на валюту. Да, ситуация сложная. Но теперь мы же совсем деньги снимать не можем из наших собственных счетов".
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