В Крыму банки полностью прекратили выдачу денег

В начале марта, когда русские оккупировали Крым, сепаратисты в городе запретили возвращать депозиты - сначала в валюте, а затем и в гривнах. Через несколько дней - ввели ограничения на снятие денег с текущих счетов. В отделениях банков можно было снять не более 800 гривен за сутки, в банкоматах - не более 300. Теперь финучреждения полностью заблокировали выдачу наличных, сообщает 5 канал.

Александр Дорошенко, житель Севастополя: "Я понимаю ограничения на депозиты, понимаю ограничения на валюту. Да, ситуация сложная. Но теперь мы же совсем деньги снимать не можем из наших собственных счетов".