Россия не торопится давать Крыму обещанные деньги

Выделять полуострову обещанный еще позавчера миллиард долларов Москва не торопится.

Как говорится в сюжете ТСН, министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил, что пока что его страна готова лишь ежемесячно консультироваться относительно пополнения крымского бюджета на 80-90 миллионов.

По его словам, остальные деньги - до 5 миллиардов - это инвестиционные проекты российских компаний. "Они это будут делать, если это будет для них выгодно", - отметил Улюкаев.

Читайте такжеНБУ успокаивает крымчан, что банки региона обеспечены наличной гривней

Как сообщал УНИАН со ссылкой на 5 канал, в Севастополе перестали выдавать деньги с текущих банковских счетов. Люди стоят в очередях под банками, надеясь на наличные, но им отказывают.

В начале марта, когда русские оккупировали Крым, сепаратисты в городе запретили возвращать депозиты - сначала в валюте, а затем и в гривне.

Через несколько дней - ввели ограничения на снятие денег с текущих счетов. В отделениях банков можно было снять не более 800 гривень за сутки, в банкоматах - не более 300.

Теперь финучреждения полностью заблокировали выдачу наличных.