Главой Госинвестпроекта назначен Евтушенко вместо Каськива

Кабинет министров Украины удовлетворил заявление Владислава Каськива об освобождении по собственному желанию от должности председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами.

Новым руководителем ведомства назначен бывший руководитель структурного подразделения Госинвестпроекта «Invest Ukraine» Сергей Евтушенко, сообщили УНИАН в пресс-службе Госинвестпроекта.

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«Коллектив приветствует решение правительства о назначении руководителем ведомства профессионального человека, который много лет возглавлял одно из ключевых подразделений Агентства. Желаем Евтушенко успеха и воодушевления в работе. Уверены, что его опыт, знания и профессионализм будут способствовать продолжению реализации национальных проектов», - говорится в сообщении Госинвестпроекта.