СМИ: Банки в Крыму готовятся к переходу на российский рубль

Абсолютное большинство банкоматов расположенных в центре города и спальных районах отказываются обслуживать карточки под разными предлогами. Некоторые из банкоматов вообще выключены.

Корреспонденты Керчь.ФМ проверили работу банкоматов ПУМБ, Пивденного, Ощадбанка, Райфайзен банка и прочих, которые расположены в центре Керчи и в районах Марат, Аршинцево и Войково. Везде результат отрицательный.

Сотрудники одного из банков Керчи рассказали Керчь.ФМ, что в банкоматах просто закончилась наличность. По их мнению с понедельника банкоматы заправят деньгами и все будет нормально.

В то же время источник в одном из банков говорит, что готовится переход на российский рубль. В некоторых банках суточный лимит был 500 гривен.