Рубль после крымского "референдума" активно дешевеет
09:00, 17 марта 2014Финансы
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Рубль продолжает падать по отношению к доллару и евро.
Рубль после "референдума" в Крыму снижается
В первые минуты валютных торгов понедельника курс рубля расчетами "завтра" снижался на 5 копеек — до 36,65 рубля, передает ТСН.
Как сообщается в данных Московской биржи, евро по отношению к рублю повысился на одну копейку — до 50,96 рубля.
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Напомним, падение рубля по отношению к евро и доллару уже превысило все исторические максимумы. Инвесторы боятся, что действия Крыма могут усугубить недовольство Запада относительно Москвы и поспособствуют введению серьезных экономических санкций против РФ.
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