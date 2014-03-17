Рубль после крымского "референдума" активно дешевеет

В первые минуты валютных торгов понедельника курс рубля расчетами "завтра" снижался на 5 копеек — до 36,65 рубля, передает ТСН.

Как сообщается в данных Московской биржи, евро по отношению к рублю повысился на одну копейку — до 50,96 рубля.

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Напомним, падение рубля по отношению к евро и доллару уже превысило все исторические максимумы. Инвесторы боятся, что действия Крыма могут усугубить недовольство Запада относительно Москвы и поспособствуют введению серьезных экономических санкций против РФ.