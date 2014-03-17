Присоединение Крыма обойдется России в $5 млрд в год, считает эксперт

Присоединение Крыма обойдется России в 5 млрд долларов в год, а также экономическим спадом, который поставит под удар целостность страны.

Об этом директор Центра исследований постиндустриального общества (Россия) Владислав Иноземцев заявил в сегодняшнем номере газеты «РБК daily».

«Вознамерившись «восстановить историческую справедливость», отторгнув Крым от Украины, Кремль вряд ли считал прямые расходы на этот проект. Между тем, принятый в январе 2014 года бюджет Республики Крым должен был наполняться дотациями из Киева на 64%. Значит, при украинских пенсиях и пособиях на содержание этой территории требуется более 200 млн долл. При российских размерах социальных пособий цифра вырастет как минимум втрое. Плюс инфраструктурные расходы - еще около 2 млрд долл. в год», - считает Иноземцев.

По его словам, приток туристов в Крым в ближайшие 1-2 года уменьшится в разы, а значит, дыра в бюджете вырастет.

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«Полукриминальные элементы, пришедшие к власти на полуострове, будут заинтересованы в еще больших дотациях. Следовательно, Крым обойдется Москве в 4-5 млрд долл. в год. Но это не проблема, это только начало проблем», - уверен эксперт.

Иноземцев подчеркнул, что Россия, аннексируя Крым, начинает пересматривать границы в Европе, причем не такие, которые существовали только де-юре, как между Грузией и Россией по реке Псоу, но и такие, которые никто не оспаривал, а это «приведет к ответу со стороны Запада. Конечно, никто не введет войска НАТО в Донбасс, но последствия нельзя недооценивать».

По его словам, прежде всего США и Евросоюз введением санкций против российских чиновников и «государственных бизнесменов» дадут своим компаниям понять, что иметь дело с Россией опасно. Российская сторона ответит «симметрично», чем подтвердит эти опасения. Итогом станет сокращение притока капитала в страну и бегство средств самих россиян за рубеж.

«К концу 2014 года отток капитала приблизится к 200 млрд долл., а валютные резервы сократятся более чем на треть. Инвесторы массово будут сбрасывать российские акции. Индекс РТС уйдет ниже отметки в 800 пунктов, и поддерживать его государство не сможет. У значительного числа крупных фирм возникнут сложности с обслуживанием зарубежных кредитов - а не надо забывать, что объем таких кредитов российских компаний и госорганов (732 млрд долл. по состоянию на 1 января) превышает объем резервов (510 млрд долл. на ту же дату) на 44%. Властям придется выбирать между платежеспособностью и курсом рубля. Конечно, не в пользу курса. Соответственно, не стоит ждать инфляции менее чем в 10% по итогам года», - считает он.

Кроме того, отметил Иноземцев, «рейтинговые агентства пересмотрят российские кредитные рейтинги, и цена новых займов для российских компаний возрастет. Соответственно, подорожают кредиты на внутреннем рынке, умножатся дефолты по личным и корпоративным долгам. Государству придется спасать компании («Мечел» - только первая ласточка) и докапитализировать банки. При этом, естественно, новые инвестиционные программы будут свертываться». «Я бы оценил сокращение инвестиций по итогам 2014 года в 15-17%. Начнут снижаться цены на российские недвижимость и активы», - подчеркнул эксперт.

По мнению Иноземцева, санкций со стороны Запада, видимо, не будет. «Европе нужны (пока) российские нефть и газ, но она попробует диверсифицировать поставки, и это несложно: с 2000 по 2013 год Россия увеличила добычу газа на 26%, а Катар - в 7,3 раза. О перспективах американского сланцевого газа тоже известно хорошо: прирост добычи составил в США за последние пять лет 230 млрд куб. м, в России - 67 млрд. Европейцы просто будут переходить на поставки газа из других стран. При этом Россия не может переориентировать поставки: заводов по сжижению западносибирского газа так и нет, как нет и контракта с Китаем. Пропускная способность транспортных артерий, по которым углеводороды могут поставляться на Восток, - не более 15% от той, что имеется на западном направлении», - отметил он.

«В результате за два-три года экспорт газа и нефти в Европу сократится на 20-40%, а он обеспечивает сейчас около 55% бюджетных доходов. Отсюда - пугающая перспектива недофинансирования российской соцсферы», - прогнозирует эксперт.

Иноземцев считает, что «никто не закроет импорт в Россию привычных нам товаров, никто не будет воздвигать против нас «железного занавеса».

По его мнению, Россия «сама начнет его создавать, теша себя иллюзией о том, что от протекционизма промышленность «поднимется с колен». Не поднимется - потому что ее сейчас просто нет. С 1985 по 2012 год число выпущенных в России грузовых автомобилей, зерноуборочных комбайнов и тракторов сократилось соответственно в 5,87, 14,1 и 34 раза, а, например, часов и фотоаппаратов - в 91 и 600 раз».

«Мы вообще не производим современной электронной техники, компьютеров и средств связи, на десятилетия отстали в фармацевтике и машиностроении. В последние годы до 55% импорта из ЕС составляли машины и оборудование, заменить которые в России нечем. Призывать страну к автаркии могут только безответственные люди. Еще раз повторю: чем активнее мы будем отгораживаться от мира, тем быстрее придет конец путинской модели, ведь остальной мир для нас будет опасен своей успешностью, а не угрозами. Если кто забыл, то Советский Союз рухнул тогда, когда ему уже никто не угрожал, но бесперспективность его авторитарной модели стала очевидной», - считает эксперт.

«Сегодня власть проявляет феноменальную самонадеянность, полагая, что Крым для России (и, что самое сомнительное, для россиян) важнее экономической успешности государства. Признание Москвой крымского референдума - это указание на то, что власть готова управлять открытой, сытой и надеющейся на лучшее будущее страной в условиях сокращения ее экономического потенциала. Есть ли у нее методы такого управления? В Кремле убеждены, что есть. Руководители СССР в середине марта 1991 года были уверены в том же самом», - подчеркнул Иноземцев.