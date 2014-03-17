Кредитные линии для компаний России заморожены

Рынок синдицированных кредитов для компаний России замер, а кредитные линии на миллиарды долларов, которые находились в процессе формирования, оказались замороженными, передает Reuters.

Российские компании, включая оператора мобильной связи Вымпелком и крупнейшего в мире производителя хлористого калия Уралкалий, столкнутся с проблемой возможного роста стоимости заимствований, когда кредитование возобновится.

Удорожание заимствований станет еще одним риском для экономики России, над которой нависли санкции США и Европейского союза, пригрозивших наказать Москву за референдум об отделении Крыма от Украины.

По состоянию на начало марта в работе находились порядка 20 новых кредитов для российских компаний, а переговоры о новых кредитах объемом $5,5 миллиарда, включая трехлетний заем Вымпелкому на $2 миллиарда, были в продвинутой стадии.

"Банки говорят, что они по-прежнему открыты, но они ничего не делают. Российские сделки заморожены", - сказал высокопоставленный банкир.

Среди компаний с находящимися в процессе оформления кредитами на сумму более $1 миллиарда - нефтехимический гигант Сибур, Новолипецкий металлургический комбинат и производитель железной руды Металлоинвест. Уралкалий ищет рефинансирование в объеме $500 миллионов.