Центробанк Китая вдвое расширил торговый коридор юаня

Центробанк Китая ослабил контроль над юанем, расширив дневной торговый диапазон вдвое, чем подтвердил обещание позволить рынку играть более значительную роль в экономике, передает Reuters.

Народный банк Китая сообщил, что курс юаня сможет расти или падать на 2 процента от дневного ориентира, устанавливаемого банком каждое утро. Эта норма вступила в силу с 17 марта.

Ранее юаню позволялось отходить от среднего установленного курса на 1 процент вверх или вниз.

"Это серьезный шаг к созданию в Китае механизма обменного курса, более ориентированного на рынок, означающий, что Центробанк будет постепенно отказываться от регулярных интервенций на валютный рынок, - сказал Фу Цин из Standard Chartered Bank. - Однако с увеличением волатильности курса юаня... китайским компаниям придется решать сложную задачу, изучая вопрос о том, как страховать свои валютные риски".