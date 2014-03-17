Гривня опустилась до 10,20 грн/долл.

В понедельник, 17 марта, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США понизились до 9,7000/10,2000 грн/долл. против 9,7000/9,9500 грн/долл. на закрытии торгов 14 марта, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Котировки гривни по отношению к евро на открытии торгов понизились до 13,4695/14,1655 грн/евро против 13,4560/13,8065 грн/евро на закрытии рабочего дня в пятницу.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились - 1,3884/1,3886 (пятницу - 1,3869/1,3871).

По отношению к российскому рублю котировки гривни на открытии торгов установились на уровне 0,2642/0,2780 грн/рубль против 0,2678/0,2736 грн/рубль на закрытии торгов в четверг.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 14 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 9,7000/9,9500 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 13,4560/13,8065 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2678/0,2736 грн/рубль.