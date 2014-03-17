Россия может ввести в Крыму налоговый спецрежим

Минфин РФ не исключает, что для Крыма будет введен специальный налоговый режим, сообщает Reuters со ссылкой на замминистра финансов Сергея Шаталова.

"Несомненно, присоединение вероятное Крыма к России будет иметь очень серьезное значение. И изменения налогового законодательства, вопросы формирования таможенной службы, и налоговой службы и регистрации юридических и физических лиц, кадастров, и правил адаптации к российской налоговой системе", - сказал Шаталов, выступая на налоговой конференции в рамках Недели российского бизнеса.

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"Думаю, что это потребует определенное время, возможно, появятся какие-то переходные периоды. Я не исключаю, что там будут даже какие-то специальные налоговые режимы. Эта тема еще в самом зачаточном состоянии. Понятно, что здесь придется решать очень большое количество вопросов".