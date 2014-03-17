Оборот розничной торговли в Украине вырос на 9%

Согласно сообщению, наибольший рост отмечен в Донецкой области – на 12,8%, до 13,352 млрд грн, в Черниговской области – на 12,1%, до 2,579 млрд грн, а также в Ривненской и Черновицкой областях – на 11,8% и 11,4%, до 2,651 млрд грн и 1,759 млрд грн, соответственно.

Оборот розничной торговли в Киеве в январе-феврале 2014 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос на 8,9% – до 17,323 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе 2014 года по сравнению с январем 2013 года (в сопоставимых ценах) вырос на 8,8% - до 64,762 млрд грн.

Розничный товарооборот в Украине в 2013 году против 2012 года вырос на 9,5% – до 884,2 млрд грн.