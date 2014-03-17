Дефицит внешней торговли товарами за месяц вырос на 12%

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе 2014 года составил 142,8 млн долл., что на 15,2 млн долл., или на 11,91%, больше дефицита по итогам января 2013 года в 127,6 млн долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в январе 2014 года по сравнению с январем 2013 года экспорт товаров из Украины снизился на 12,3% - до 4,389 млрд долл., импорт - на 11,7%, до 4,531 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе 2014 года составил 0,97 (в январе 2013 – 0,98).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 180 стран мира.

По данным Госстата, в январе 2014 года дефицит внешней торговли товарами с самым крупным торговым партнером Украины, Россией, составил 716,734 млн долл., что на 130,668 млн долл., или на 22,3%, больше, чем в январе 2013 года.

По итогам января 2014 года по сравнению с январем 2013 года импорт природного газа снизился на 34,9% - до 663,438 млн долл., импорт каменного угля - на 34%, до 96,227 млн долл., в то время как импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) вырос на 74,3%, до 105,306 млн долл.

В январе 2014 года по сравнению с январем 2013 года Украина сократила экспорт черных металлов на 0,8% - до 1,140 млрд долл., экспорт изделий из черных металлов - на 13,7%, до 117,298 млрд долл.

Импорт машин, оборудования и механизмов, а также электротехнического оборудования в январе 2014 года против января 2013 года снизился на 23,5% - до 552,191 млн долл., экспорт – на 12,3%, до 407,336 млн долл.

Экспорт зерновых в январе 2014 года против января 2013 года вырос на 0,7% - до 559,141 млн долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины в 2013 году составил 13,652 млрд долл., что на 13,85% меньше дефицита 2012 года а 15,848 млрд долл.

По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл.