Официальной валютой Крыма объявлен рубль, гривня будет ходить до 2016 года
13:09, 17 марта 2014Финансы
0
Нелегитимный парламент региона также утвердил Временное положение о Банке Крыма.
В Крыму пока будут и гривня, и рубль / ru.wikipedia.org
Распущенный Верховной Радой Украины парламент Крыма объявил официальной денежной единицей (валютой) Республики Крым российский рубль, также до 1 января официальной валютой будет и украинская гривня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-центр парламента Республики Крым.
В частности, нелегитимный парламент утвердил Временное положение о Банке Крыма.
Читайте такжеПрисоединение Крыма обойдется России в $5 млрд в год, считает эксперт
«Официальной денежной единицей (валютой) Республики Крым является российский рубль, а также до 1 января 2016 года официальной валютой, в соответствии со статьей 48 Временного положения, будет украинская гривня», - сказано в решении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter