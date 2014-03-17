Официальной валютой Крыма объявлен рубль, гривня будет ходить до 2016 года

Распущенный Верховной Радой Украины парламент Крыма объявил официальной денежной единицей (валютой) Республики Крым российский рубль, также до 1 января официальной валютой будет и украинская гривня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-центр парламента Республики Крым.

В частности, нелегитимный парламент утвердил Временное положение о Банке Крыма.

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«Официальной денежной единицей (валютой) Республики Крым является российский рубль, а также до 1 января 2016 года официальной валютой, в соответствии со статьей 48 Временного положения, будет украинская гривня», - сказано в решении.