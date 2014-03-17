Кабмин внесет предложения о сокращении бюджета на следующей неделе

На будущей неделе правительство внесет на рассмотрение парламента ряд предложений относительно секвестра бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента министр финансов Украины Александр Шлапак.

Он отметил: “На следующей неделе нам придется искать возможность покрыть фискальный разрыв в бюджете еще в 60 миллиардов, по моим предварительным оценкам, если не больше. Это кроме тех 71, которые есть уже в дефиците бюджета”, - подчеркнул Шлапак.

По его словам, придется сокращать очень много расходов по очень многим статьям бюджета Украины.

Как сообщал УНИАН, 11 марта премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что правительство Украины предлагает провести секвестр государственного бюджета-2014, сократив его дефицит в два раза. Также Яценюк заявил, что правительство приостановило выделение средств на государственные закупки до тех пор, пока не будет принята новая редакция закона, регулирующая механизм расходования бюджетных средств в этой сфере.

Ранее Яценюк заявлял, что Кабинет министров рассматривает возможность секвестра бюджета и сокращения доходной части в объеме 65-80 млрд грн. По словам премьера, проект бюджета на 2014 год формировался на нереальных показателях и потому пересмотр общей макроэкономической картины также станет одним из вопросов для переговоров с Международным валютным фондом.

Ранее ряд экспертов заявляли, что наиболее непрозрачной и неконкурентной системой в Украине является система государственных закупок. В частности, при осуществлении закупок за бюджетные средства бюджет-2014 может понести потери на сумму более 100 млрд грн.

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