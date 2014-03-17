Эксперты ухудшили прогноз роста экономики России до 0%

"Появилось много признаков того, что экономика РФ находится под воздействием шока, вызванного неопределенностью относительно дальнейших перспектив развития. В условиях отсутствия уверенности в будущем компании откладывают решения по инвестициям и набору персонала, а домохозяйства предпочитают воздержаться от расходов на товары непервостепенной важности", - отмечается в обзоре инвесткомпании "ВТБ Капитал", который приводят "Вести экономики".

"В условиях шока, связанного с неопределенностью, и достаточно жесткой бюджетной политики ожидается остановка роста внутреннего спроса, что, вероятнее всего, приведет к экономической рецессии во II-III квартале текущего года. Наш прогноз роста ВВП на 2014 г. мы понижаем до нуля", - говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

Ускорение инфляции с февраля, когда начали сказываться последствия от ослабления рубля, замедлится во втором полугодии на фоне новой волны дезинфляции. По итогам года инфляция составит 4,5%.

"Долларизация сбережений населения и ужесточение условий привлечения финансирования на внешних рынках, вероятно, продолжат оказывать давление на рубль, пока сохраняется геополитическая напряженность. Отток капитала едва ли отреагирует на повышение процентных ставок, следовательно, Центробанку России придется воздействовать на него путем валютных интервенций.