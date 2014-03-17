Убыток проблемного банка «Форум» достиг более 6 млрд гривень

Банк «Форум», в котором Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 14 марта ввел временную администрацию, по состоянию на 1 марта накопил 6,034 млрд грн убытка, сообщается в отчетности, обнародованной на сайте фонда.

Фонд оценивает объем средств, которые могут быть возмещены вкладчикам за счет средств фонда, в 3,042 млрд грн, что составляет 57,59% общего объема средств физлиц в банке по данным отчетности.

Также сообщается, что фонд ищет инвесторов для выведения банка с рынка, к участию в покупке активов и передаче обязательств допускаются исключительно банковские учреждения.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 14 марта ввел временные администрации в банки «Форум» и «Меркурий» сроком на 3 месяца, до 13 июня 2014 года, на основании решения НБУ о признании этих банков неплатежеспособными.

Ранее, 3 марта, фонд ввел временные администрации в «Брокбизнесбанке» и «Реал Банке», 17 января – в банке «Даниэль». Таким образом, с начала текущего года временная администрация введена в 5 банках. Также фонд в настоящее время продолжает ликвидацию банков «Таврика», «Эрде Банк», «Базис», «Инновационно-промышленный банк», «Столица», «Соцком Банк», «Владимирский», «Диалогбанк», но выплаты вкладчикам этих банков, которые положено возместить за счет средств фонда, проведены практически на 100%.

Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 марта 2014 года составил 8,176 млрд грн.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского.

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