Фонд гарантирования возместит 92% вкладов банка «Меркурий»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценил объем вкладов в банке «Меркурий», которые могут быть возмещены фондом, в 925,048 млн грн, что составляет 92,32% объема средств физлиц согласно отчетности банка, сообщается на сайте фонда.

Согласно опубликованной отчетности, банк «Меркурий», в котором с 14 марта введена временная администрация, по состоянию на 1 марта накопил 902 тыс. грн убытка.

Также сообщается, что фонд ищет инвесторов для выведения банка с рынка, к участию в покупке активов и передаче обязательств допускаются исключительно банковские учреждения.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования с 14 марта ввел временные администрации в банки «Форум» и «Меркурий» сроком на 3 месяца, до 13 июня 2014 года, на основании решения НБУ о признании этих банков неплатежеспособными.

Ранее, 3 марта, фонд ввел временные администрации в «Брокбизнесбанке» и «Реал Банке», 17 января – в банке «Даниэль». Таким образом, с начала текущего года временная администрация введена в 5 банках. Также фонд в настоящее время продолжает ликвидацию банков «Таврика», «Эрде Банк», «Базис», «Инновационно-промышленный банк», «Столица», «Соцком Банк», «Владимирский», «Диалогбанк», но выплаты вкладчикам этих банков, которые положено возместить за счет средств фонда, проведены практически на 100%.

Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 марта 2014 года составил 8,176 млрд грн.

Справка УНИАН. Банк «Меркурий» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. Согласно информации на сайте банка, основными его владельцами являются Любовь Литвиненко и Александр Олейник через компании «Газко Запад», «Газко Восток» и «ДБК» (35,5489% акций банка), а также другие физические и юридические лица. СМИ связывают банк с экс-первым замминистра обороны Украины Александром Олейником, уволенным 6 марта текущего года.

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