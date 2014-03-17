Доллар на закрытии межбанка подорожал до 10,35 грн

В понедельник, 17 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 10,1500/10,3500 грн/долл. с 9,9000/10,1000 грн/долл. на 12:00 торгов.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 14,1215/14,4040 грн/евро по сравнению с 13,7570/14,0390 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3880/1,3925.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до 0,2642/0,2669 грн/рубль против 0,2701/0,2756 грн/рубль на 12:00.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,3445 (-0.3255).

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 14 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 9,7000/9,9500 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 13,4560/13,8065 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2678/0,2736 грн/рубль.