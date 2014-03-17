Экономика Молдовы выросла до рекордных 9%

Рост ВВП Молдовы в 2013 году составил рекордные 8,9%, а объем ВВП достиг 99,8 млрд леев (примерно 7,4 млрд долл). Такие данные опубликовало Национальное бюро статистики, пишет ИТАР-ТАСС.

"Это наибольший показатель экономического роста за всю историю независимости Молдовы. Однако в большей степени он обусловлен восстановлением сельского хозяйства после засушливого года, что не гарантирует республике такого же успеха в следующем году", - считает директор Национального института экономических исследований Александр Стратан.

Показатель роста ВВП существенно превысил прогнозы экономических аналитиков и МВФ, которые ожидали в 2013 году рост на уровне 5,5%

По данным молдавского правительства, рост валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве в 2013 году составил 41%, в секторе товаров - 22%, в промышленности - 7%, а в сфере услуг - 4%. Конечное потребление по сравнению с 2012 годом выросло на 5%.

На 2014 год эксперты Всемирного банка прогнозируют рост ВВП Молдовы на уровне 3,8%, в то время как правительство республики ожидает его на уровне 4%.

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