Украина пока не будет разрывать экономические связи с Россией

Украинское правительство не планирует разрывать экономических связей с Россией из-за конфликта в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема, отвечая на вопрос журналистов.

“Нецелесообразно пока разрывать экономические отношения с РФ. Официально РФ нам не объявила войну. Надеемся, что благодаря дипломатическому давлению этот конфликт будет решен положительно и наше сотрудничество продолжится”, - сказал Ярема.

Он подчеркнул, что Украина не обвиняет в оккупации Крыма российский народ, а обвиняет в этом исключительно российское руководство, которое, как известно, рано или поздно сменится, и сотрудничество между обоими народами приобретет большее содержание.

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