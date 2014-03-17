Суд отменил арест банковских счетов WebMoney

Суд отменил арест денежных средств на банковских счетах украинской компании-гаранта WebMoney.UA, и компании удалось разблокировать деньги пользователей, сообщается на сайте компании.

«Постановлением суда арест денежных средств на банковских счетах украинской компании-гаранта был отменен. Таким образом, нам удалось разблокировать деньги пользователей, и сегодня мы восстанавливаем "выведение" WMU», - говорится в сообщении.

Компания напомнила, что с июня 2013 года, находясь под жестким прессингом чиновников Министерства доходов и сборов, все свои усилия направляла на решение возникших проблем в правовом поле. «Мы не могли смириться с тем, что заложниками действий фискальных органов стали более двух миллионов пользователей. Поэтому возврат их средств все это время был для нас приоритетной задачей», - отмечается в сообщении.

Компания поблагодарила клиентов, партнеров и общественные организации за понимание и выдержку и сообщила, что еще предстоит закрытие «сфабрикованного» уголовного производства.

«Твердый правовой базис, проверенный многолетней практикой и подтвержденный многочисленными заключениями правовых экспертиз наших операций, дает основания команде WebMoney.UA с уверенностью смотреть в будущее и гарантировать выполнение своих обязательств перед пользователями», - подчеркнула компания.

Как сообщал УНИАН, летом прошлого года контролирующие органы выявили значительные нарушения в работе общества с ограниченной ответственностью, являющегося гарантом деятельности платежной системы WebMoney Transfer на территории Украины. В результате Миндоходов заблокировало на связанных с электронной системой расчетов WebMoney счетах свыше 60 млн грн. Позднее WebMoney сообщила о частичном возобновлении своей деятельности в Украине.