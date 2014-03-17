Золото дорожает на фоне незаконного референдума в Крыму

Мировые цены на золото в понедельник, 17 марта, выросли на 1,2%, до 1392,6 долл. США за тройскую унцию на фоне проведения незаконного референдума в Крыму в прошедшее воскресенье, сообщает информационное агентство Bloomberg.

“Сегодня рынок золота оценивает результаты референдума в Крыму. В итоге золото продолжает выполнять роль тихой гавани для инвесторов, поскольку напряжение (РФ – УНИАН) с Западом продолжается”, - сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов швейцарского банка UBS.

В то же время, признаков паники на рынках вследствие проведения крымского референдума не наблюдается.

“Они (участники рынка – УНИАН) ожидают реакцию ЕС и США. Если будут наложены серьезные санкции, золото, безусловно, останется привлекательным инструментом в качестве тихой гавани”, - цитирует Bloomberg экспертов немецкого банка Commerzbank.

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Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе объем торгов фьючерсами на золото превысил средний показатель последних ста дней на 49%.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали о присоединении Крыма к РФ.

Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел 28 стран-членов в своих выводах назвал референдум в Крыму незаконным и проведенным в условиях явного присутствия российских войск и запугивания населения полуострова. Евродепутаты считают, что действия России на полуострове представляют угрозу Европейскому Союзу.