Москва грозится выставить Киеву $20 млрд советских долгов

Россия готова к переговорам с Украиной по активам бывшего СССР только после компенсации 20 млрд долл. советских долгов.

Об этом говорится в комментарий МИД России по тематике внешних долгов и активов СССР в контексте российско-украинских отношений.

"В ноте МИД России МИДу Украины от 31 марта 2005 года было отмечено, что по Соглашению между Российской Федерацией и Украиной об урегулировании вопросов правопреемства в отношении внешнего государственного долга и активов бывшего СССР от 9 декабря 1994 года (так называемое Соглашение о «нулевом варианте») Украина взяла обязательства передать, а Российская Федерация принять обязательство по выплате доли Украины во внешнем государственном долге бывшего СССР по состоянию на 1 декабря 1994 года. На тот момент эта доля составляла 6,8 млрд долл. США. Теперь она приближается к 20 млрд. долл. США", - говорится в комментарии.

В этой связи, в случае, если Украинская сторона возвращается к проблеме «нулевого варианта», то Российская сторона оставляет за собой право настаивать на незамедлительной компенсации Украиной Российской Федерации упомянутых 20 млрд. долл. долга бывшего СССР.

"После чего мы были бы готовы рассмотреть вопрос о возможности проведения переговоров с Украиной по другим аспектам «нулевого варианта», - подчеркнули в МИД РФ.

При этом отмечается, в России с удивлением восприняли заявления украинских властей относительно якобы неурегулированной проблемы внешних долгов и активов СССР.

Как передавал УНИАН, украинский Минюст заявил, что Украина намерена вернуть часть активов бывшего Советского Союза как заграничных, так и внутригосударственных. В частности, речь идет о 80 миллиардах долларов вкладчиков бывшего “Сбербанка” СССР.

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