Франция угрожает России аннулированием сделки по Mistral

Франция «может рассмотреть возможность» аннулировать сделку по продаже России вертолетоносцев класса Mistral, «если Путин продолжит то, что он уже делает», заявил в эфире TF1 министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус, пишут "Ведомости".

Министр подчеркнул, что свои санкции в отношении России следует ввести и другим европейским странам — например, британцы могут применить меры к «активам российских олигархов в Лондоне». Глава МИДа считает, что санкции должны коснуться всех. Отмена контракта по Mistral будет уже частью санкций третьего уровня против России, добавил Фабиус.

Он сказал, что крымский референдум не соответствует конституции Украины и нормам международного права, а его результат — чисто «советский». Он назвал конфликт вокруг Украины самым серьезным кризисом с конца холодной войны. «Если какая-то страна, как в данном случае Россия, может взять под контроль чужой регион, это означает, что больше нет твердых границ», — отметил Фабиус.

Напомним, 17 марта министры иностранных дел Евросоюза ввели точечные визовые и экономические санкции в отношении российских и украинских граждан, которых Европа считает виновными в нарушении территориальной целостности Украины. Им закрыли въезд в ЕС, а их активы в Евросоюзе заморозят. Подобные меры в отношении России приняли и США.