"Яндекс.Деньги" начал выпуск виртуальных банковских карт
Виртуальная карта позволяет без комиссии платить электронными деньгами в любых интернет-магазинах мира, где принимают MasterCard.
"Яндекс.Деньги" начал выпуск виртуальных банковских карт MasterCard. Новые пользователи при открытии кошелька автоматически получают виртуальную банковскую карту MasterCard, сообщается на сайте компании.
Виртуальная карта позволяет без комиссии платить электронными деньгами в любых интернет-магазинах мира, где принимают MasterCard. Для этого нужно указать реквизиты карты (как обычно), и сумма платежа будет списана со счета пользователя в «Яндекс.Деньгах». Такая же связь работает и для пополнения: если внести деньги на счет — например, в салонах связи, терминалах, банкоматах или любым другим способом, — то полученную сумму можно сразу потратить с карты.
Платежи с MasterCard от «Яндекс.Денег» защищены по технологии 3-D Secure: чтобы заплатить, нужно ввести одноразовый код. Банк присылает такие коды на телефон, привязанный к счету пользователя. Срок действия карты — 1 год, однако закрыть ее и выпустить новую можно бесплатно в любой момент, говорится в сообщении.