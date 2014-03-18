"Яндекс.Деньги" начал выпуск виртуальных банковских карт MasterCard. Новые пользователи при открытии кошелька автоматически получают виртуальную банковскую карту MasterCard, сообщается на сайте компании.

Виртуальная карта позволяет без комиссии платить электронными деньгами в любых интернет-магазинах мира, где принимают MasterCard. Для этого нужно указать реквизиты карты (как обычно), и сумма платежа будет списана со счета пользователя в «Яндекс.Деньгах». Такая же связь работает и для пополнения: если внести деньги на счет — например, в салонах связи, терминалах, банкоматах или любым другим способом, — то полученную сумму можно сразу потратить с карты.

Платежи с MasterCard от «Яндекс.Денег» защищены по технологии 3-D Secure: чтобы заплатить, нужно ввести одноразовый код. Банк присылает такие коды на телефон, привязанный к счету пользователя. Срок действия карты — 1 год, однако закрыть ее и выпустить новую можно бесплатно в любой момент, говорится в сообщении.